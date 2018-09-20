洛阳13处农贸市场改造提升 您家门口的“菜篮子”有变化吗？

今日15时，2018年洛阳市重点民生实事完成情况便民专场新闻发布会举行。我市圆满完成城市区农贸市场改造提升工作，市商务局就此进行了现场发布。

今日15时，2018年洛阳市重点民生实事完成情况便民专场新闻发布会举行。我市圆满完成城市区农贸市场改造提升工作，市商务局就此进行了现场发布。

城市区农贸市场是涉及人民群众生活的“菜篮子”，也是展示城市形象的窗口。长期以来，由于农贸市场基础设施简陋，脏、乱、湿、臭等问题普遍存在。为迅速改变现状，市委、市政府将新建或改造提升中心城市区10处农贸市场并实施规范化管理工作列入2018年度全市重点民生实事。

截至目前，13处农贸市场改造提升目标任务已全部完成，超额完成市定目标3处。其中，涧西区4处，洛龙区3处，西工区2处，老城区、瀍河区、高新区和吉利区各1处。

通过对农贸市场的改造提升，我市农贸市场经营设施显著改善，市场环境卫生情况有效改善，市场管理水平明显提升。

13处完成改造提升的城市区农贸市场

涧西区湖南路农贸市场

涧西区长春农贸市场

涧西区南源农贸市场

涧西区妙味多农贸市场

高新区佳宝农贸市场

洛龙区古城农贸市场

洛龙区聚端农贸市场

洛龙区李楼农产品市场

瀍河区机车惠民农贸市场

西工区新绿鲜农贸市场

西工区七一路农贸市场

吉利区冶戍农贸市场

老城区周公农贸市场（洛报融媒记者 李梦龙 智慧 实习生 关勇 文/图）