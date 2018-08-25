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春节期间洛阳市体育中心各场馆免费开放3天 市民需提前一天预约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-31 13:58

　　今日，记者从市体育局获悉，为推动全民健身活动的开展，2019年春节期间市体育中心各体育场馆继续免费开放。

　　春节免费开放3天，市民需提前一天预约

　　市体育中心提醒，因体育场馆受健身活动人数的限制，请参加健身的市民提前一天电话预约，不接受现场预约和其他方式预约。

　　预约时间：2019年2月4日至6日上午8 :30-11:30；下午14:00-17:00)。

　　开放时间：2019年2月5日至7日(共3天)。

　　免费开放场馆一览

　　1.新区网球馆：仅限室外网球场地和室内乒乓球场地，开放时间：上午9:00至下午17:00。

 　　预约电话：60667768。

　　2.新区室外篮球场(具体位置在新区自行车赛场西侧)：开放时间：上午9:00至下午17:00。

　　预约电话：65920128。

　　3.新区游泳馆：开放时间：上午9:00至下午17:00。

　　预约电话：65920028；预约成功后次日到市体育中心办公室领取游泳馆门票，凭票进场。(办公室地址：新区体育中心射击馆东门二楼，领票时间：上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。游泳限时2小时，钥匙押金20元，游泳超时押金50元，共70元。市民需自备泳衣、泳帽、泳裤等)；

　　4.新区体育场：开放时间：上午9:00至下午17:00。

　　预约电话：65920286。

　　5.新区体育馆：仅限羽毛球场地开放，开放时间：上午9:00至下午17:00。

　　预约电话：65968766。

　　6.新区室外多功能运动场(具体位置在新区体育场东南角)：开放时间：上午9:00至下午17:00。

　　预约电话：65920296。

　　西工体育场因进行提升改造，暂不开放。(洛报融媒记者 王妍 通讯员 沈鸿灿)
[ 责任编辑：马佳佳]
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