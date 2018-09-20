河南尹张全义：此恩不可忘也

咱们在《此人不过是田舍夫罢了》一文中说到，趁李罕之攻打晋州之际，张全义偷袭夺取河阳，李罕之向李克用求救，李克用派兵联合李罕之围攻河阳。城中粮食殆尽，张全义向盘踞在汴州的朱温求救，朱温派兵解了河阳之围。

咱们在《此人不过是田舍夫罢了》一文中说到，趁李罕之攻打晋州之际，张全义偷袭夺取河阳，李罕之向李克用求救，李克用派兵联合李罕之围攻河阳。城中粮食殆尽，张全义向盘踞在汴州的朱温求救，朱温派兵解了河阳之围。

从此，张全义便死心塌地地归附朱温。《旧五代史》里记载：“全义感梁祖援助之恩，自是依附，皆从其制。”

1 跟着黄巢屡立战功，朱温是个人物

朱温，五代后梁开国皇帝，宋州砀山(今安徽砀山)人。

他少时家贫，随母在萧县刘崇家干活讨生活。公元875年，黄巢起义爆发。两年后，25岁的朱温与二哥朱存北上投奔黄巢。

投奔黄巢以后，朱温屡立战功，得到黄巢的倚重。

公元882年春，建立大齐政权的黄巢任命朱温为同州(今陕西渭南境内)防御使，而此时同州尚在唐军手中。朱温攻取同州，河中节度使王重荣联合其他藩镇，准备收复同州。

朱温与王重荣激战，兵败。他先后十次向黄巢求救，黄巢左军使孟楷却隐匿不报。

朱温求助不得，听说黄巢军队窘迫困厄，大齐政权摇摇欲坠，觉得黄巢已死到临头，决心投唐。

这年秋天，朱温率同州军民投降王重荣。唐僖宗大喜，拜朱温为招讨副使、宣武军节度使。

次年，收复长安后，32岁的朱温赴汴州上任。此后，以汴州为大本营，朱温逐渐发展为唐末最大的割据势力。

2 奉朱温之命修缮洛阳宫室

随着势力的扩大，朱温有了做皇帝的想法。

公元904年，为了便于控制皇帝，朱温强迫唐昭宗迁都洛阳。

对早已成傀儡的唐昭宗来说，此次东迁凶多吉少。史载，车驾至华州时，百姓夹道高呼万岁，唐昭宗泣下如雨道：“勿呼万岁，朕不复为汝主矣！”当晚，在兴德宫住宿，他又对侍臣说：“朕如今东奔西走，漂泊不定，不知道究竟会流落到哪里？”

不说唐昭宗的狼狈，也不说他到洛阳几个月后即被弑，也不说大唐李家的天下最后被朱温所夺，只说张全义此时的表现。

强迫唐昭宗去洛阳前，朱温就命令时任东都留守的张全义修缮洛阳宫室。《资治通鉴》里记载，朱温征发河南、河北各镇民夫工匠数万名，命张全义修缮东都宫室，江、浙、湖、岭诸镇归附于他的，都运送钱物到洛阳。

唐昭宗到达洛阳后，张全义被任命为天平军节度使。唐昭宗被弑后，13岁的唐昭宣帝即位，张全义被任命为河南尹兼忠武节度使。

公元907年，唐昭宣帝被迫让位于朱温，朱温称帝，改国号为大梁，史称后梁，张全义被封为魏王。

公元910年，张全义又被任命为西京留守。

3 “赖其救我，得有今日，此恩不可忘也”

公元911年夏，长期患病的后梁太祖朱温到张全义的私宅避暑。这次避暑历时三天，就在这三天时间里，张全义落下了窝囊废的坏名声。

《资治通鉴》里是这样记载这次避暑的：“帝避暑于张宗奭(张全义)第，乱其妇女殆遍。宗奭子继祚不胜愤耻，欲弑之。宗奭止之曰：‘吾家顷在河阳，为李罕之所围，啖木屑以度朝夕，赖其救我，得有今日，此恩不可忘也。’乃止。”

张全义的行为，很多人理解为委曲求全，只是，这种“求全”之法实在让人不齿。

再说朱温。他是一代枭雄，但也确实荒淫无耻，连自己的儿媳都敢上手。史载，他将儿子们派到外地做官，自己在京城经常征召儿媳们入宫侍奉，“往往乱之”。

在诸儿媳中，次养子朱友文的妻子王氏尤得朱温宠爱。爱屋及乌，太子也赏识朱友文，这引起了郢(yǐng)王朱友珪的不满。

公元912年，朱温贬朱友珪为莱州刺史。当时，被贬官者大多被赐死，恐慌的朱友珪决定先下手为强。他联络侍卫，侵入皇宫，杀死朱温。

朱友珪称帝后，张全义被任命为国计使，掌管天下钱粮。（洛阳晚报记者 陈旭照）