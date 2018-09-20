洛阳地铁1号线杨湾站主体结构封顶 “牡丹2号”盾构机重新出发

12日，记者从市轨道交通公司获悉，地铁1号线杨湾站11日实现主体结构封顶，该站成为继史家湾站、塔湾站、应天门站、启明南路站后第5座实现主体结构封顶的地铁站。

记者 曾宪平 摄

12日，记者从市轨道交通公司获悉，地铁1号线杨湾站11日实现主体结构封顶，该站成为继史家湾站、塔湾站、应天门站、启明南路站后第5座实现主体结构封顶的地铁站。

杨湾站是地铁1号线正线最东侧的车站，结构为地下双层岛式车站，全长541米，其中地下一层为站厅层、地下二层为站台层，主体建筑面积约1.9万平方米，今年1月30日完成围护结构施工，4月28日开始主体结构建设。按照计划，下一步该站将全面转入出入口、风亭等附属结构施工。

“牡丹2号”盾构机在经过检修后，日前已重新出发，从杨湾站北线向1号线最东侧的瀍东停车场掘进。该区间全长1.18公里。正在吊装下井的“牡丹3号”盾构机本月底前也将重新出发，负责该区间南线施工，计划2019年4月实现南北“双洞贯通”。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 马毓鋆）