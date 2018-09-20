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画地作饼
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-11-12 08:33

　　在地上画饼，中看不中吃。“画地作饼”的典故，来自三国曹魏时期魏明帝曹叡(ruì)对大臣卢毓说的一段话。

　　《资治通鉴》里记载，魏明帝对华而不实的士人深恶痛绝，下诏对吏部尚书卢毓说：“选举莫取有名，名如画地作饼，不可啖也。”选拔举荐人才时，不要唯名是取，名声如同在地上画的饼，只能看不能吃。

　　魏明帝的意思，是那些所谓的名士大都没有真才实学，是夸夸其谈之辈。

　　对皇帝的意见，卢毓表示不完全接受。他说：“诚然，只凭名声选拔，不足以得到奇才，但可以得到一般人才。为什么呢？因为一般人敬畏教化，仰慕善行，然后才会出名，对这样的人，不应当痛恨。”

　　好个不卑不亢的卢毓！

　　卢毓，涿郡涿县(今河北涿州)人，著名政治家，其父卢植为东汉大儒，是赫赫有名的刘备和公孙瓒的老师。

　　卢毓年轻时“以学行见称”，曾在时任五官中郎将的曹丕手下做官。曹丕称帝后，卢毓任黄门侍郎，后又出任济阴相和谯郡太守等官。曹叡即位后，卢毓入朝担任侍中，其间因国事和曹叡有过多次争论，曹叡赞其“禀性贞固，心平体正”，是一个在其位谋其政的好官，并下诏将其提拔为吏部尚书。

　　接着说“画地作饼”。直言魏明帝不能痛恨所有名士后，卢毓提出自己的建议：“过去以上奏陈事考查言谈，用实际工作考查能力，现在呢，考核办法废弛，只是凭着舆论的赞誉或批评来决定官员的晋升或罢免，弊端多多，应当尽快制定科学的考核方法。”

　　魏明帝接受建议，下诏让官员制定了《都官考课法》七十二条。（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：史戎戎]
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