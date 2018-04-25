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孟津送庄镇袖珍西瓜集中上市 助农户脱贫致富
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-03 08:54

       眼下正值孟津县送庄镇袖珍西瓜集中上市的时节。昨日，孟津县送庄镇送庄社区的西瓜大棚外，围了不少来买瓜的市民。

　　5元一公斤的价格，相较我市城市区各大超市的售价，并不便宜。不过，冲着这里袖珍西瓜皮薄肉厚、口感甜润，来购买的市民不在少数。

       送庄社区的袖珍西瓜又称“羊奶西瓜”，为何叫这个名？

　　大棚内，瓜农郝红玲正在向大家介绍袖珍西瓜的栽培过程— —原来，当地瓜农在种植袖珍西瓜时，每隔7天就要在西瓜秧苗上喷洒一次羊奶，这样不仅能防菌防虫害，还能使袖珍西瓜更甜、更润， “羊奶西瓜”之称也由此得来。

　　不知情的人都猜测郝红玲是当地从外面请来的西瓜种植专家，其实今年47岁的她是地地道道的本地人。曾靠种小麦、玉米维持生计的她，如今已成了远近闻名的西瓜种植能手。

　　曾经种小麦、玉米，每亩每年有1000多元的收入，若种袖珍西瓜，每亩每年收入可达4万元。目前，孟津县送庄镇全镇种植袖珍西瓜1500余亩，年产量达375万公斤，带动周边多个村庄的贫困户在家门口就业，直接带动40余户贫困农户脱贫致富。

　　在近日召开的我市现代农业发展与产业扶贫观摩推进会上，市农业局相关负责人表示，围绕特色农业发展优势，结合特色农业“百乡百村”示范工程和百姓民生“菜篮子”保障供给工程，发挥谷子、油料、食用菌、药材、花卉等特色资源优势，我市将努力培育“一乡一业、一村一品”，引导农民发展高效特色产业，把种养业做大做强，成为脱贫致富的支柱产业。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 王万超 谢广秋 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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