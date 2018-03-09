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今冬室温低于18℃ 取热费可减半
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-20 08:48

　　新出台的《河南省集中供热管理试行办法》(以下简称《办法》)将从4月1日起实施，其中“室温不低于18℃”等内容备受关注。记者昨日从我市供热管理部门及供热企业获悉，我市将按此标准执行，这意味着，从今冬采暖期开始，居民家中的室温标准将有所提高。

　　今冬采暖期，供热室温将提高

　　室温不仅是居民最关注的问题，也是衡量供热是否达标的标准之一。此前，我市居民室内温度的标准为18℃±2℃，也就是说只要不低于16℃即视为达标。从今冬采暖期开始，这一标准将改为“不低于18℃”。

　　市供热办相关负责人介绍，采暖期居民室温“提标”是大势所趋。一方面，国家质检总局和国家标准委联合发布《城镇供热服务》标准(从今年4月1日起实施)指出：“在正常天气条件下，且供热系统正常运行时，供热经营企业应确保热用户的卧室、起居室内供热温度不低于18℃。”我省新出台的《办法》明确：“在供热期内,热经营企业应当保证居民热用户有供热设施的卧室、起居室(厅)的室温不低于18℃，其他有供热设施部位的室温应当符合国家住宅设计规范的要求。”另一方面，我国北方冬季供热城市纷纷提升标准，“不低于18℃”成为许多城市的“通用标准”。

　　“目前，我市城镇集中供热管理条例也正在按此标准制定，将于年底前出台。”该负责人说。

　　可申请室温检测，不达标要退费

　　新标准实施后，室温不达标怎么办？

　　市供热办相关负责人表示，用户可向供热企业提出室温检测申请；供热企业按约定时间持经法定计量检定机构检定合格的测温仪入户，提供首次免费检测服务，并详细填写《测温登记表》。若用户对供热企业的测温结果有异议，可向法定计量检定机构或该机构指定的第三方机构申请测温。

　　同时，《办法》规定：“自热用户提出温度检测要求之日起，非因热用户原因导致室温不达标的,热经营企业(供热企业)应当承担检测费用；室温连续48小时以上不达标的，应当按照规定减收热费。室内温度低于18℃(不含18℃)、高于14℃(含14℃)的，按日减半收取热费；室内温度低于14℃(不含14℃)的，按日免收热费。供热开始之日后5日和结束之日前5日除外。”

　　此外，因供热设施发生故障需连续停热12小时以上的,供热企业应当根据停热时间相应减收热费。

　　部分直管小区已提前执行新标准

　　在采访中记者了解到，在刚刚过去的采暖期，我市三家供热企业的部分直管小区，已提前执行新标准。

　　“2017年至2018年供热期洛北城区及伊滨区的170个直管小区，是按照‘室温不低于18℃’的标准供热的。”洛阳热力有限公司相关负责人说。

　　新区热力分公司相关负责人也表示，上个采暖期，已对73个直管小区热力站供热参数微调，均已按照“室温不低于18℃”的标准供热。

　　高新热力有限公司相关负责人说，已通过技术手段，对直管小区按照居民室温不低于18℃的标准进行供热。试行一个采暖期后，今冬采暖期惠及面有望更广，技术也将更成熟。（洛阳日报记者 赵佳）
[ 责任编辑：席倩倩]
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