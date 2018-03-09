“打造可信赖的、负责任的体育彩票管理团队刻不容缓！” ——洛阳市体育局领导莅临洛阳分中心进行调研指导工作

2018年3月15日，洛阳市体育局局长卢铁军，副局长寇凯协市体育局领导班子莅临我分中心视察指导,这是自卢铁军局长上任后首次莅临洛阳分中心指导工作。

2018年3月15日，洛阳市体育局局长卢铁军，副局长寇凯协市体育局领导班子莅临我分中心视察指导,这是自卢铁军局长上任后首次莅临洛阳分中心指导工作。

（金主任介绍洛阳分中心基本情况）

首先，由洛阳分中心副主任金涛为市体育局领导班子介绍了洛阳分中心近几年销量及内部行管概况。随后，在洛阳分中心主任李文强和副主任金涛的陪同解说下，市局领导班子参观了体彩文化长廊，市区、县区专管员办公室，即开出票室等，并对洛阳分中心的新业务用房，对洛阳体彩内部管理及销量情况予以了充分的肯定。

（市局领导班子视察新业务用房）

（从网点查封而来的老虎机）

看到从网点查封而来的老虎机、游戏机，卢局长指出：“责任彩票对于我们来说，意义重大，如何确保彩市的健康良性发展；如何贯彻落实国家体育总局中心提出的“做负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”这一发展目标；如何更好地实现责任彩票、寻找落实责任彩票的切入点，是洛阳分中心全体工作人员的重中之重。”

当前体彩发展面临较大的压力，但是展望未来，前景依然美好。卢局长强调，“打造可信赖的、负责任的体育彩票管理团队刻不容缓！洛阳分中心应在责任彩票理念的指引下继续做好网点管理、营销宣传、游戏培训和队伍建设等工作。不断完善洛阳责任彩票学习体系，不断突破，不断创新，以确保洛阳体彩市场安全运营，做负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票。”（洛阳 郭潇涵）