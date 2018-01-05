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双休日，来市少年儿童图书馆学朗诵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-12 08:37

　　科普大讲堂

　　●主题：一起来认识腹股沟疝

　　主讲：段延贺

　　时间：1月13日9时30分至11时

　　地点：市科学技术馆2楼科普大讲堂

　　电话：60692600

　　星期六文化公益论坛

　　●主题：东西两周都洛阳

　　主讲：宋继敏，著名文化学者、《洛阳日报》高级编辑、洛阳市杂文学会名誉会长

　　时间：1月13日14时30分至17时30分

　　电话：15038585402、18903790708

　　地点：玻璃厂路与凯旋路交叉口东180米生生大厦3楼(仅限成年人)

　　涧西区图书馆

　　●电影：《你的名字》

　　时间：1月14日14时30分至16时20分

　　地点：涧西区文化馆601室

　　电话：80899175、60666319

　　市图书馆活动

　　●主题：好方法教出好孩子

　　主讲：鲁娟

　　时间：1月13日9时至11时

　　地点：2楼多功能厅

　　市少年儿童图书馆(涧西区)活动

　　●主题：萤火虫手工坊之“下雪天”

　　时间：1月13日10时至11时

　　主讲：张海燕老师

　　地点：畅元大厦5楼手工活动室

　　活动对象：4岁以上儿童(线上限报10个，亲子活动需要家长陪同)

　　●主题：小小朗诵家之《如何掌握语言艺术的基本功》第二节

　　时间：1月14日10时至11时

　　主讲：闫小红老师，洛阳市文化馆声乐教师、河南省音乐家协会会员

　　地点：畅元大厦5楼多功能厅

　　活动对象：6岁以上儿童(线上限报30个，独立参与，不用家长陪同)

　　市少年儿童图书馆高新区分馆活动

　　●主题：创意亲子互动游戏之乘坐公共汽车

　　主讲：代晓蕾老师

　　时间：1月13日10时30分至11时30分

　　地点：高新区繁华城售楼部1楼

　　活动对象：5岁以上儿童(线上限报10个，亲子活动需要家长陪同)

　　市少年儿童图书馆活动报名方式：

　　方式1：关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名

　　方式2：登录市少年儿童图书馆网站活动专区进行报名 （洛阳晚报记者 谢磊 杜卿）
[ 责任编辑：史戎戎]
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