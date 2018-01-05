双休日，来市少年儿童图书馆学朗诵

科普大讲堂 ●主题：一起来认识腹股沟疝 主讲：段延贺 时间：1月13日9时30分至11时 地点：市科学技术馆2楼科普大讲堂 电话：60692600 星期六文化公益论坛 ●主题：东西两周都洛阳 主讲：宋继敏，著名文化学者、《洛阳日报》高级编辑、洛阳市杂文学会名誉会长 时间：1月13日14时30分至17时30分 电话：15038585402、18903790708 地点：玻璃厂路与凯旋路交叉口东180米生生大厦3楼(仅限成年人) 涧西区图书馆 ●电影：《你的名字》 时间：1月14日14时30分至16时20分 地点：涧西区文化馆601室 电话：80899175、60666319 市图书馆活动 ●主题：好方法教出好孩子 主讲：鲁娟 时间：1月13日9时至11时 地点：2楼多功能厅 市少年儿童图书馆(涧西区)活动 ●主题：萤火虫手工坊之“下雪天” 时间：1月13日10时至11时 主讲：张海燕老师 地点：畅元大厦5楼手工活动室 活动对象：4岁以上儿童(线上限报10个，亲子活动需要家长陪同) ●主题：小小朗诵家之《如何掌握语言艺术的基本功》第二节 时间：1月14日10时至11时 主讲：闫小红老师，洛阳市文化馆声乐教师、河南省音乐家协会会员 地点：畅元大厦5楼多功能厅 活动对象：6岁以上儿童(线上限报30个，独立参与，不用家长陪同) 市少年儿童图书馆高新区分馆活动 ●主题：创意亲子互动游戏之乘坐公共汽车 主讲：代晓蕾老师 时间：1月13日10时30分至11时30分 地点：高新区繁华城售楼部1楼 活动对象：5岁以上儿童(线上限报10个，亲子活动需要家长陪同) 市少年儿童图书馆活动报名方式： 方式1：关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名 方式2：登录市少年儿童图书馆网站活动专区进行报名 （洛阳晚报记者 谢磊 杜卿）