洛阳市人民代表大会常务委员会公告

洛阳市十四届人大代表名额为500名。市十四届人大五次会议召开时，实有代表493名，缺额7名。

市十四届人大五次会议以来，市人大代表调离本行政区域的16名：即偃师市选举的袁永新、李灵敏、高作文，孟津县选举的陈向平、张利新、叶永彬，汝阳县选举的史秉锐，嵩县选举的杨廷俊，涧西区选举的周百泉，西工区选举的岳燕燕，瀍河区选举的高义、肖高华，驻洛解放军选举的许胜、陈乃强、李占杰、赵文良；因工作原因，接受辞去代表职务的19名：即偃师市选举的丁朝龙、王宗灿，孟津县选举的张涛、郭西赞，新安县选举的秦智琛、郭光，伊川县选举的夏磊、刘建设，宜阳县选举的张景彦、闫进卿，栾川县选举的杨召军，嵩县选举的龚予元，涧西区选举的田益武，西工区选举的王妙娟，瀍河区选举的王瑞，洛龙区选举的薛建军、杨明祥，吉利区选举的李焦峰、赵书政。依照代表法的有关规定，以上35名市十四届人大代表的代表资格终止。

因涉嫌严重违纪问题被纪委“双规”，接受辞去代表职务的1名：即洛龙区选举的刘德胜；因违法被判刑，接受辞去代表职务的1名：即嵩县选举的吴喜明。依照代表法的有关规定，以上2名市十四届人大代表的代表资格终止。

去世1名：即老城区选举的王万舜。依照代表法的有关规定，王万舜的市十四届人大代表的代表资格自然终止。

市十四届人大代表共缺额45名。依照选举法的有关规定，高作文、李占杰的代表资格终止后，其市人大常委会委员的职务相应终止；张涛的代表资格终止后，其市人大常委会委员、市人大民族旅游侨务外事委员会主任委员的职务相应终止。

依照选举法的有关规定，根据工作需要，孟津县补选何伟，汝阳县补选李金迎，嵩县补选朱美荣，瀍河区补选胡衡庐为洛阳市第十四届人民代表大会代表。

洛阳市第十四届人民代表大会常务委员会第三十六次会议同意代表资格审查委员会的审查报告，确认出缺的38名代表的代表资格终止，补选的4名代表的代表资格有效。

现在，洛阳市第十四届人民代表大会实有代表459名。

特此公告。

洛阳市人民代表大会常务委员会

2018年1月9日