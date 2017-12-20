洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛龙区非公经济人士学习十九大精神创新创业报告会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳统战  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-26 08:24

　　昨日，由市委统战部组织举办的洛龙区非公经济人士学习十九大精神创新创业报告会举行。

　　洛阳国家大学科技园再生器官研发中心负责人田丰丰，洛阳魅力网络信息服务有限公司总裁巩文，洛阳哈他网络科技有限公司党支部书记、联合创始人赵伟等分别登台作报告。他们结合自己学习十九大报告心得，围绕求学、科研经历和创新创业经验，向该区非公经济代表人士进行宣讲。与会人员表示，聆听宣讲后，更加深入全面地理解了党的十九大精神，今后要努力将企业做大做强，为增强全市经济社会发展活力作出更大贡献。

　　市委常委、统战部部长王敬林等参加会议。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 陈振豪）
[ 责任编辑：周萌]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳这家美容院竟然有这种服务，超赞
  • ·[健康]扁桃体反复发炎，伤口久治不愈！因为它？
  • ·[健康]男子半年没摘隐形眼镜 以为“半年抛”不用摘
    		•
    洛阳大妈远赴柬埔寨跳广场舞
    洛阳大妈远赴柬埔寨跳广场舞
    洛阳大妈远赴柬埔寨跳广场舞
        一群中国大妈走出国门，在柬埔寨领着当地人跳起了广场舞。这群中国大妈的领头人是洛阳人苏建芳。
  • ·离婚不离家,我像一根卑微的藤蔓
  • ·走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
  • ·60后夫妇 自驾游美国
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 关于2018年元旦放假安排的通知
  • 洛阳“市民之家”具备进驻条件 明年3...
  • 隋唐洛阳城“两坊一街”道路保护展示...
  • 洛阳市民走进地铁建设现场 来看看他们...
  • 洛阳新增三家4A级旅游景区
  • 创新发展 步履铿锵——2017年洛阳经济...
  • 洛阳一的哥喝醉了坐车里睡觉 被民警叫...
  • 车主注意！年底请及时对车辆检测评级 ...
  • 宜阳县洛河南岸的“一场两馆”项目正...
    		•
    百姓呼声
    户口在南阳，能参加洛阳居民医疗保险吗
    新农合和城镇居民合并后用不用换卡？不需要
    精彩图片
    洛阳文物亮相波兰 系河...
    一周图片精选 览尽洛城...
    孟津采藕人：每天冰水...
    西工区黎明小学：戏曲...
    精彩热帖

    隋唐梅花开

    洛阳的冬天那么蓝

    走进雅文虎山温泉

    瀍河龙锦嘉园垃圾成堆
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605