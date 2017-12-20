洛龙区非公经济人士学习十九大精神创新创业报告会举行

昨日，由市委统战部组织举办的洛龙区非公经济人士学习十九大精神创新创业报告会举行。 洛阳国家大学科技园再生器官研发中心负责人田丰丰，洛阳魅力网络信息服务有限公司总裁巩文，洛阳哈他网络科技有限公司党支部书记、联合创始人赵伟等分别登台作报告。他们结合自己学习十九大报告心得，围绕求学、科研经历和创新创业经验，向该区非公经济代表人士进行宣讲。与会人员表示，聆听宣讲后，更加深入全面地理解了党的十九大精神，今后要努力将企业做大做强，为增强全市经济社会发展活力作出更大贡献。 市委常委、统战部部长王敬林等参加会议。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 陈振豪）