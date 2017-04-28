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洛阳市召开新的社会阶层人士学习贯彻党的十九大精神宣讲报告会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳统战  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-23 09:06

　　昨日，我市召开新的社会阶层人士学习贯彻党的十九大精神宣讲报告会，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，进一步推动十九大精神落地生根、形成生动实践。

　　会议要求，广大新的社会阶层人士要不忘初心、提升政治站位，深刻领会党的十九大精神实质，立足新时代、抓住新机遇，迎接新挑战、展现新作为，为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利贡献力量。要凝心聚力、勇于担当，充分发挥组织引导作用，凝聚最广泛的思想共识，切实承担起作为中国特色社会主义事业亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任，在广大新的社会阶层人士中进一步掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮。要围绕中心、发挥作用，全心全力服务发展大局，发挥起在政府与企业、社会之间的桥梁纽带作用，积极建言献策，发挥智力和技术优势，为推进供给侧结构性改革、助推经济转型升级、增强经济发展活力作出新的更大贡献。

　　市委常委、统战部部长王敬林等参加会议。(记者 李梦龙 通讯员 陈振豪)
[ 责任编辑：马佳佳]
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