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专题培训送来“及时雨”（十九大精神进基层）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-25 08:09

　　“这次专题培训犹如一场‘及时雨’，让我感到学之愈深、知之愈明、行之愈笃。”近日，洛龙区举办学习宣传贯彻党的十九大精神专题培训班，泉舜社区党支部书记李来法在交流发言中有此感悟。

　　李来法说，将结合社区工作实际，制订学习计划，进一步畅通让党的十九大精神入脑入心的“最后一公里”。

　　“我倍感振奋，干劲更足了。”龙康社区党委书记刘卫东说，下一步将开展“跟党说说心里话”征文活动、向身边的好党员学习活动，并在领导干部和普通党员中开展不同主题的学习活动，在此基础上以点带面、点面俱进，大力宣传党的十九大精神，确保宣讲工作全覆盖、无死角。

　　在为期两天的培训中，市委党校党史党建教研部主任王洲、科研处副处长时丽茹、管理教研部副主任吕海霞围绕全面从严治党、提高保障和改善民生水平、加强和创新社会治理、建设现代化经济体系等内容作报告，洛龙区400余名参加培训的党员干部分14个小组进行学习讨论。

　　目前，洛龙区已开展三期专题培训，实现全区1400余名党员干部学习全覆盖，推动学习宣传贯彻党的十九大精神向纵深发展。（洛阳日报记者 姜明明 特约通讯员 苟华云）
[ 责任编辑：席倩倩]
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