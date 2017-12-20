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河南省体育彩票管理中心即开型体育彩票销售代表征召公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 2017-12-26 17:35

　　河南省体育彩票管理中心

　　即开型体育彩票销售代表征召公告

　　河南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在河南省唯一的销售管理职能机构。现根据即开型体育彩票市场的发展情况，拟向社会公开征召即开型体育彩票销售代表。

　　一、工作职责及征召区域

　　即开型体育彩票是中国体育彩票的主力销售品种，它具有即买、即中、即兑的特点，深受广大彩民的追捧和喜爱，市场发展前景广阔。销售代表负责即开型体育彩票销售的中间环节工作，主要负责即开型体育彩票周转及物料配送、网点销售指导、活动执行、培训开展以及销售渠道开拓等工作。

　　本次拟在全省18个地市(19个分中心)的市区及所辖的县区(含县级市)征召符合条件的即开型体育彩票销售代表。

　　二、征召要求

　　1. 年龄20-50岁，高中以上学历，报名者户口应为拟征召地区的常住人口。以上须出具主管部门的证明材料。

　　2. 具备一定的办公软件操作能力，县区需提供本人驾驶证件以及本人或直系亲属(父母、子女或夫妻)机动车辆行驶证。

　　3. 有营销工作经验、快速消费品市场经验、快递工作经验优先。

　　4. 有一定的周转资金(6-10万元)。

　　三、酬金

　　根据所服务的区域，设定不同的佣金提取比例，服务市区范围的销售代表，按授权区域每月的即开型体育彩票销售总量的1.5%提取佣金；服务县区范围的销售代表，按授权区域每月的即开型体育彩票销售总量的2%提取佣金。

　　四、报名办法

　　本次征召采取现场报名方式，申请人可前往地市体彩分中心现场报名。联系人：亢迎辉 18638889573

　　五、其他

　　报名截止时间：2018年1月5日17时。

　　各地市分中心咨询电话：

　　郑州东区分中心：0371-66372098  郑州西区分中心：0371-63569100

　　开封分中心： 0371-22891178  洛阳分中心：0379-63362058

　　平顶山分中心：0375-2822068  安阳分中心：0372-5930025

　　鹤壁分中心：0392-3324975  新乡分中心： 0373-3028060

　　焦作分中心：0391-3936307  濮阳分中心：0393-4421719

　　许昌分中心： 0374-3170751  漯河分中心：0395-2151681

　　三门峡分中心：0398-2816289  南阳分中心：0377-63585111

　　商丘分中心：0370-2619930  信阳分中心：0376-6239301

　　周口分中心：0394-8582345  驻马店分中心：0396-2913038

　　济源分中心：0391-6612891
[ 责任编辑：史戎戎]
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