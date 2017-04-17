“普惠”“特需”兼顾， 实事惠民暖心—— 2017年洛阳经济社会发展成就回眸之六

一年的花开花落、寒暑更替，一件件重点民生实事如期完成，全市人民获得感、幸福感明显增强：26日，地铁1号线史家湾站，伴随着低沉的轰鸣声，承担1号线建设重任的盾构机“牡丹1号”正式始发；全年计划实施农村危房改造5000户，截至年底共计开工6998户，竣工6998户，让一大批农村居民“住有所居”……

市委书记李亚强调，民生工作无小事，群众利益大于天，做好民生工作，必须讲究方法、把握策略、练好“本领”，发扬“钉钉子”精神，对民生实事中的难事攻坚克难，打通瓶颈，一件一件办，确保见到实效。

回首即将过去的2017年，我市不断满足人民日益增长的美好生活需要，既抓“普惠”，又抓“特需”，有效实现了“精准为民”，跑出了抓民生促发展的“加速度”。

抓好“普惠”惠民生

岁末，家住涧西区西苑路的朱彤闲暇时不忘拿出手机，看看自己一年来和家人、朋友的各类合影，许多照片拍摄于今年4月。

“牡丹文化节期间，我和家人经常去免费的牡丹公园赏花拍照，老是碰见熟人和邻居，一块儿拍了好多照片，免费游园赏花真是太好了！”朱彤笑着说。

朱彤笑容的背后，折射出我市在今年牡丹文化节期间出台的惠民政策。市委、市政府在往届牡丹文化节赏花惠民、便民、利民措施的基础上，推出“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅”四项惠民举措。牡丹文化节期间，牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园对所有游客免费开放；王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园执行每人次30元优惠票价，所有游客在牡丹文化节期间非法定节假日的周一至周五，只需10元即可到这4家牡丹园赏花。

以节惠民，让牡丹文化节真正成为人民的节日、百姓的盛会，展示了洛阳的崭新形象，放大了牡丹文化节的品牌效应。

更让市民交口称赞的是，“普惠”性的福利并没有因牡丹文化节落下帷幕而结束：2017洛阳河洛文化旅游节期间，我市在固化牡丹文化节四项惠民举措的基础上，延展惠民范围和内容，新出台了“部分景区免费游，其余景区全半价”“精品剧目预约领票免费观看”“环城高速豫C车辆免费通行”等惠民举措，尤其是环城高速豫C车辆免费通行，在方便居民的同时，也为我市在建设居者心怡、来者心悦的宜居宜业现代化城市方面积累了宝贵经验。

从春到秋，变的是时令，不变的是“牢牢把握人民群众对美好生活的向往”。

瞄准“特需”解民忧

“老了最怕害病，住这儿有医生护士查房量血压，有护工24小时陪护，很放心！”住在洛阳仁乐医养公寓的郭华斋老人笑着说。

前不久，郭华斋的老伴不慎摔伤，出院后基本无法行走，儿女们又忙于工作，老两口的生活陷入窘境，最后选择住进洛阳仁乐医养公寓。现在他的老伴有专人照顾，他自己能到活动室、康复训练室锻炼身体，享受到了较为完善的养老服务。

郭华斋老人所享受的周到服务，是我市大力推进2017年全市重点民生实事“大力发展养老服务业，新增养老床位3000个”的缩影。这与我市在提高保障和改善民生水平时既抓“普惠”又抓“特需”密不可分。

今年4月17日，《2017年洛阳市重点民生实事工作方案》在《洛阳日报》全文刊发，涉及脱贫攻坚、文化体育、医疗卫生等11个重点领域60项重点民生实事，相关主办单位、协办单位立下“军令状”：推进“百场公益性文化演出”活动，全年开展公益演出活动400场；免费为130个城市绿地游园、社区安装或更换体育健身器材；对720名困难家庭残疾儿童提供抢救性康复救助；新建40个“留守儿童之家”……针对不同群体不同的民生诉求，细化到每项工程具体数目、惠及人数。

只有眼皮贴近地皮，才能看见草根。如此“精准为民”，来自于我市2016年年末公开征集2017年民生实事，邀请广大市民和社会各界围绕民生领域亟待解决的问题提出建议，更来自于我市从细微处入手推动民生改善、尽力为民增福祉的高度责任感。

确保落实暖民心

民之所望，政之所向，民生实事，有诺必践。

不少主办单位集中火力打“歼灭战”，4月末，就有3项民生实事完成全年目标任务：积极开展家庭医生签约服务，城市居民签约率达34%，实现不低于30%的目标；农村居民签约率74%，实现不低于70%的目标。启明南路、联盟路、武汉路大修工程建成投用。完成主要廊道沿线防护林带建设、农田林网建设、宜林荒山和坡耕地绿化22.25万亩，远远超过12万亩的目标……

更多的民生实事主办单位以“钉钉子”精神列出时间表、明确路线图，开展集中攻坚；市委督查室、市政府督查室持续跟踪、强化督查，对民生实事进展缓慢者进行约谈，督促其迅速行动起来，确保按时向全市人民交上合格答卷……

层层落实，步步攻坚，一系列民生实事换来了人民群众的笑脸：

解决了让不少居民难以启齿的“方便”问题：新建公厕148座，其中城市区76座、县(市)72座，“厕所革命”不断推进。

打通了乡村振兴的“任督二脉”：完成投资5.5亿元，新建、改建农村公路626公里，新建桥梁2852延米，让众多农村居民接送孩子上学、售卖农副产品更加方便。

织密了集中供热的“暖心窝”网络：新增集中供热面积1030万平方米，集中供热普及率达到70.6%，增幅创历年之最，有9万多户居民今冬因集中供热过上“暖冬”。

开启了为民服务的新征程：“市民之家”完成楼内地面、柜台、墙面、电气等大面积装修工作，市行政服务中心已确定第一批进驻“市民之家”单位84个、事项1130项，正在对进驻单位窗口、人员及后台审批室进行确定……

一件接着一件办，一年接着一年干。11月21日，《关于公开征集洛阳市2018年民生实事的公告》在媒体公布，面向社会公开征集体现民意聚焦点、受众普惠性、群众获得感的民生实事建议。新的一年，改革发展成果将更多更公平惠及人民群众，助力我市蹄疾步稳奏响全面建成小康社会的交响乐。(洛阳日报记者 苏楠）