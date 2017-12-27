今年，洛阳市提前超额完成新增集中供热面积

保护城市绿地、增加集中供热面积、改造提升中心城区背街小巷……27日和昨日，市十四届人大常委会第三十五次会议听取并审议了今年年初市十四届人大五次会议代表议案办理情况的报告。其中，不少内容都和我们息息相关。

新增1030万平方米集中供热面积

在市十四届人大五次会议上，郑金谷等11名代表提出了《关于加大城市集中供热基础设施建设的议案》，关于该议案办理情况，我市年初确定新增供热任务时，本着“提高标准、力争上游”的原则，将省定目标新增集中供热870万平方米提高为1000万平方米。

截至今年10月底，实际完成新增集中供热面积1030万平方米，占市定目标1000万平方米的103%，占省定目标870万平方米的118%，覆盖市区76个小区及单位，惠及91082户居民。

完成93条背街小巷改造提升

在市十四届人大五次会议上，陈占军等12名代表提出了《关于加大城市背街小巷和老旧破社区综合治理的议案》，关于该议案办理情况，在背街小巷改造提升工作中，市定目标为84条，最终完成93条。

在目前实际完成的93条背街小巷整治工作中，西工区完成14条、涧西区完成19条(超额3条)、洛龙区完成21条、瀍河区完成15条、高新区完成7条(超额6条)、龙门园区完成2条、老城区完成15条。

在老旧小区综合整治工作中，全市下达各区整治任务为100个项目，实际实施125个项目，已完工108个、基本完工9个、正在施工8个。各区共计投入资金2071万元。

保护城市绿地，我市将有地方性法规

在市十四届人大五次会议上，刘长河等12名代表提出《关于尽快制定出台洛阳市城市绿线管理条例的议案》。

绿线，即城市绿地控制线。经过前期调研，今年3月至6月，市园林局依据相关法律法规和标准规范，征求相关职能部门意见，经过多次讨论修改，形成《洛阳市城市绿线管理条例(草案送审稿)》。

8月7日，市政府第93次常务会议研究通过了《洛阳市城市绿线管理条例(草案)》(以下简称《草案》)，提请市人大常委会审议。8月25日，市十四届人大常委会第三十二次会议对此进行第一次审议。之后，市人大法工委组织市直相关部门讨论修改后，上报省人大审查，并于9月19日在媒体上全文刊登，公开征求意见。12月5日，省人大备案审查处组织召开《草案》意见反馈会议。

昨日，市十四届人大常委会第三十五次会议审议通过了《草案》，并将报送省人大常委会审查批准。（洛阳晚报记者 李砺瑾 通讯员 何燕）