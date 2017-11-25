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河南自贸区洛阳片区开通国际贸易“单一窗口”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-29 08:37

　　为进一步支持区域内企业开展进出口业务，昨日上午，河南自贸区洛阳片区正式开通国际贸易“单一窗口”。今后，企业只需要填一张单，就可以在网上同步提交海关、检验检疫、外汇等部门进行审核，高效完成通关手续。

　　据河南自贸区洛阳片区综合服务中心负责人介绍，当前国际贸易“单一窗口”已成为世界各国推进贸易便利化和口岸信息化的通行做法，目前全球已有60多个经济体实施了“单一窗口”。通过“单一窗口”平台办理进出口业务的企业，可以实现通关无纸化、一体化、自动化应用，将享受到“单一窗口”提供的“一个平台登录、一次提交申报、统一数据标准、统一办理反馈和一站式通关”服务。

　　今年11月，省政府出台6大政策，助力河南自贸区建设，其中提到要在综合服务方面加快提升投资贸易便利化水平，实行企业设立、项目投资、综合受理“单一窗口”办理，建立和完善国际贸易“单一窗口”综合服务平台，形成线上线下融合发展的国际贸易综合服务体系。

　　从今年6月开始，国际贸易“单一窗口”标准版在我市一些跨境电商企业进行试运行，目前申报业务量已有6万余单。国际贸易“单一窗口”标准版能够为企业提供报关报检、进出境相关数据录入、海关注册登记、原产地签证申报等服务，基本覆盖口岸大通关流程，有利于促进贸易便利化。

　　据介绍，此次洛阳片区启动的国际贸易“单一窗口”是全省首个线下咨询申报窗口，除国家标准版业务外，还新增了B2C跨境电子商务一体化在线办理通关服务、政务部门互联互通应用服务、通关大数据应用全景服务等。有需要的企业可以前往洛阳片区综合服务中心14号窗口咨询或办理相关业务。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 任宏基）

　　记者感言

　　十九大报告指出，在推动形成全面开放新格局方面，要拓展对外贸易，培育贸易新业态新模式，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策。

　　设立国际贸易“单一窗口”是这一精神的生动实践。通过企业与执法部门之间信息流的无缝衔接，既减少了中间处理环节，降低了数据差错率，又可节省双方大量人力和时间成本，从而为企业发展对外贸易打下良好基础，是自贸区先行先试、深化放管服改革的具体体现。

　　新时代下，“信息孤岛”相继打破，政府部门间的信息共享更为流畅，除开通“单一窗口”外，我市推行的多证合一、企业登记全程电子化等措施也进一步为企业发展提供便利条件。只要洛阳企业坚定信心，牢牢把握市场，定可在新时代下实现新发展！ (陈曦)
[ 责任编辑：周萌]
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