河南自贸区洛阳片区引进首席信息官

自贸区洛阳片区的工商窗口已实现“三十五证合一”

日前，河南自贸区洛阳片区通过创新人才管理引进了一位首席信息官，用于解决在自贸区建设过程中的信息化建设难题。

党的十九大报告指出，赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港。

洛阳片区自今年4月1日挂牌以来，结合自身功能定位和发展目标持续深化改革，类似首席信息官这样一个个创新案例，展现的是洛阳片区“大胆闯、大胆试、自主改”的决心和成果。

新鲜

首席信息官是个什么“官”？

近半个月来，杜予生比以前更加忙碌，这都源于他的新身份——自贸区首席信息官。

杜予生有着近30年的信息服务业从业经历，此前是一家知名通讯企业的高管。

首席信息官是个什么“官”？

自贸区洛阳片区管委会有关负责人介绍，自贸区首席信息官主要负责解决在自贸区建设过程中的信息化难题，这也是河南自贸区首次尝试通过创新人才管理模式引进社会优秀人才。

引进首席信息官的初衷，得从近几年兴起的“互联网+政务”说起。

电子政务最大的好处就是“信息多跑路，群众少跑腿”。要实现这一目标，背后需要强大的信息数据做支撑，将政府部门的各项业务通过信息化技术进行梳理归集。

不过，在电子政务推进的过程中，大家最大的感触就是“懂业务的不懂信息，懂信息的不懂业务”。

杜予生之前所在的公司主要为政府提供电子政务解决方案，他本人正好负责相关业务。既熟悉业务工作，又能和技术“对话”，这样的人才正是自贸区建设所需要的。

自贸区洛阳片区管委会有关负责人说：“洛阳进入自贸区时代，减少审批、加强事中事后监管成为制度创新的趋势，信息共享的重要性日渐凸显。只有更加灵活的用人机制，才能引进更多高素质人才。”

杜予生说：“担任自贸区洛阳片区首席信息官，是时代给我的机遇。”目前，杜予生正在着手准备“‘互联网+政务服务’及事中事后综合监管平台”的项目建设，平台上线后，可以向市民和企业提供全天候不间断的政务服务，实现政务服务事项“前台统一受理、一章综合审批，全程电子监管”。

便利

拎包注册开公司刻章、开户24小时办结

自贸区的关键，是成为制度创新高地，而自贸区在制度上的创新，给企业在降低成本、节省时间和优化结构方面带来的，是看得见的红利。

实现“三十五证合一”

企业到工商窗口提交一次申请，就可办理涉及多部门的行政审批、备案业务，不再像过去要挨个窗口跑

缩减办事流程

目前，在洛阳片区内办理营业执照时限已缩短至1天，刻制印章、开设公司账户时间从3天变成24小时内

推出集群注册

企业没有办公场所也可以进行工商登记，极大降低创业成本，堪称“拎包就能开公司”；开通自助打印营业执照服务：您将身份证插入机器，只需根据指引输入相关数据，就可自行打印营业执照正副本

外贸“信用签证”

原来企业每出口一批货物，就要到检验检疫窗口办理原产地证，现在企业可以凭信用批量领取已盖章的空白原产地证，根据需要随时取用

金融服务提升

我市扩大人民币跨境使用、深化外汇管理改革、完善金融服务功能、加强风险监测与管理；工商银行针对自贸区内资产业务开辟专属绿色通道，已审批通过业务无需再排队等待资金配置，直接由省行配置资金规模

成果

改革任务纷纷落地创新案例越来越多

今年4月1日，自贸区洛阳片区挂牌。在建设自由贸易试验区的国家战略下，我市以开放倒逼改革，以改革激发内生增长动力，大力推进简政放权，进行制度创新，一项项改革任务纷纷落地。

商务部要求复制推广的全国第三批自贸试验区123项改革试点成功经验，除无法复制的30项以外，其他可以复制的93项洛阳片区已全部复制。

省自贸区建设总体方案160项改革试点任务，洛阳片区正在实施119项，约占全部任务的3/4；洛阳片区实施200项改革试点方案，73项正加快落地，约占全部任务的1/3。

对于前两批自贸区的创新案例，洛阳片区研究梳理上海105项、前海93项，对具备条件可以复制的110项创新案例分解任务，逐项复制。

自贸区洛阳片区管委会有关负责人表示，未来，自贸区洛阳片区将把企业的经营实际与自贸区的制度创新有机结合，不断检验和深化自贸区的制度创新，以新发展理念为引领，以改革、开放、创新为统筹，全面加快自贸区洛阳片区建设步伐。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 王飞/文 记者 张斌/图）