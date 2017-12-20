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唐宋东都西京留守录：他让东都洛阳避免了血光之灾
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-26 09:50

　　唐宪宗元和九年(公元814年)，淮西节度使吴少阳死，其子吴元济秘不发丧，上书称父亲病重，要求做淮西留后，朝廷不许，吴元济遂发动叛乱，唐宪宗发兵讨伐。

　　成德节度使王士真之子王承宗和淄青节度使李师道暗中勾结吴元济，妄图阻挠朝廷用兵，其中李师道先派人潜入河阴漕院，焚烧大量粮食、钱帛，并派刺客入京刺杀主战的宰相武元衡，然后又派人潜入东都洛阳，打算焚烧洛阳宫阙。

　　李师道的阴谋没有得逞，因为他遇到了一位精明强干的东都留守，这位留守叫吕元膺。

　　在洛阳挫败李师道的阴谋

　　此前，李师道在洛阳兴教坊设有留后院，他的手下经常来这里，洛阳的地方官吏也不敢过问。

　　吴元济的兵马侵犯洛阳，朝廷抵挡叛军的兵马全都驻扎在伊阙。

　　有人向李师道建议：“募东都恶少年数百，劫都市，焚宫阙，则朝廷未暇讨蔡，先自救腹心。”

　　李师道接受建议，暗中派数百名士兵潜入洛阳，隐藏在留后院，杀牛煮肉犒军完毕，准备第二天作乱。

　　第二天行动还没开始，贼兵中有人悄悄溜出，到东都留守吕元膺处告了密，吕元膺立即带兵包围了李师道的留后院。

　　贼兵冲出院门，出长夏门，逃往嵩山。“是时，都城震骇，留守兵寡弱，元膺坐皇城门，指使部分，意气自若，都人赖以安。”

　　贼兵逃走后，吕元膺让人贴出告示，出重金悬赏捉拿。

　　将贼兵全部捕获

　　洛阳西南与邓州和虢州接壤，接壤处山多林茂，这里的山民不事农业，专以打猎为生，人人矫健勇猛，人称“山棚”。

　　有一天，一个“山棚”正在嵩山脚下的集市上卖鹿，遇上几个贼兵，贼兵夺鹿而走，“山棚”回到驻地召集同伴，将情况报告给官兵，并领着官兵将贼兵包围在山谷中，将他们全部捕获。

　　经过审讯，贼兵供出他们的首领是中岳寺的和尚圆净，此人曾做过“安史之乱”中叛将史思明的将领，“勇悍过人”。“安史之乱”被平定后，圆净亡命嵩山，做了和尚。贼心不死的他后来又依附李师道，并用李师道给的钱，以修建佛光寺的名义集结同党，阴谋发动叛乱，不想还没动手就被告发。

　　圆净被捉，官兵畏其勇猛，拿锤子猛打他的小腿，但没有打断。80多岁的圆净大骂：“鼠辈，连人的小腿都打不断，还敢称健儿？”然后自己将小腿放好，让官兵打断。

　　临刑前，断了腿的圆净叹息着说：“你们耽误了我的大事，遗憾我不能血染洛阳城了！”

　　避免圆净血染洛阳城，吕元膺功莫大焉！

　　不仅是诚信之人，还是交友慎重之人

　　做东都留守之前，吕元膺曾做过蕲(qí)州刺史。

　　有一年大年三十，有个囚犯对他说：“家里父母都在，明天就是大年初一了，我却不能回家探望他们，实在遗憾。”

　　看囚犯伤心落泪，吕元膺心有戚戚，决定放所有囚犯回家过年，并与他们约好，过完年按时返回。

　　手下人大惊，连叫“不可”，吕元膺不听，说：“我用诚信对待他们，他们怎么会对我不诚信呢？”

　　到了约定日期，囚犯们果然一个不少地回到了监狱。闻听此事，蕲州境内的盗贼既感动又愧疚，“悉避境去”。

　　吕元膺还是一个交友慎重的人，唐代《芝田录》里记载了这样一件事。

　　吕元膺任东都留守时，门下有一个处士，两个人常在一起下棋。下棋的时候，如果有公文送过来，吕元膺就会停止下棋，先批阅公文。

　　有一次，为了赢棋，这个处士趁吕元膺批阅公文之机，偷偷换了一个棋子，但他没想到吕元膺将此看得清清楚楚。第二天，他就被撵走了。

　　大约过了10年，吕元膺在病重离世之际，对身边的子侄说：“交朋友一定要慎重。当年在洛阳，有个和我下棋的人偷换棋子，这件事虽不大，但反映出此人太有心计了。我几次想说这件事，但害怕说出去那个人会忧愁悲戚，可要是不说，又怕你们以后毁于这类事上，所以就跟你们说了。”（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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