双休日活动推荐：来听文化、健康讲座

市图书馆活动 ●主题：节日花礼的设计与制作 主讲：闫艳萍 时间：23日9时至11时 地点：二楼多功能厅 ●主题：河洛大鼓艺术讲座 主讲：常智乐等 时间：24日9时至11时 地点：二楼多功能厅 科普大讲堂 ●主题：你有胆石症吗 主讲：王战会 时间：23日9时30分至11时 地点：市科技馆二楼科普大讲堂 涧西区图书馆 ●主题：放映电影《恐龙当家》 时间：24日14时30分至16时05分 地点：涧西区文化馆601室 西工区图书馆活动 ●主题：放映电影《战狼2》 时间：24日15时至17时 地点：三楼多功能厅 电话：63962290 周六法律大讲堂 ●主题：交通损害赔偿纠纷案例解析 主讲：卢娉，河南大进律师事务所律师 时间：23日9时30分至11时30分 地点：九都路与黄河路交叉口东北角星河国际大楼16楼 电话：13721614359 市少年儿童图书馆(涧西区)活动 ●主题：萤火虫手工坊之会说话的手偶 时间：23日10时至11时 地点：畅元大厦5楼手工活动室 活动对象：4岁以上儿童(线上限报15名，不用家长陪同) 市少年儿童图书馆高新区分馆活动 ●主题：萤火虫科普体验活动之牙齿的抗议 时间：23日10时30分至11时30分 地点：高新区繁华城售楼部1楼 活动对象：4岁至5岁小读者(线上限报10名，亲子活动需要家长陪同) ●主题：萤火虫故事会之《冬天里的弗洛格》 时间：24日10时30分至11时30分 地点：高新区繁华城售楼部1楼 活动对象：4岁以上小读者(线上限报10名，亲子活动需要家长陪同) 市少年儿童图书馆活动报名方式： 关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名 星期六文化公益论坛 ●主题：漫说《人间词话》 主讲：“客居洛阳”，民间学者 时间：23日14时30分至17时30分 电话：15038585402、18903790708 地点：玻璃厂路与凯旋路交叉口东180米生生大厦三楼(仅限成年人)