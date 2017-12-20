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双休日活动推荐：来听文化、健康讲座
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-22 09:05

　　市图书馆活动

　　●主题：节日花礼的设计与制作

　　主讲：闫艳萍

　　时间：23日9时至11时

　　地点：二楼多功能厅

　　●主题：河洛大鼓艺术讲座

　　主讲：常智乐等

　　时间：24日9时至11时

　　地点：二楼多功能厅

　　科普大讲堂

　　●主题：你有胆石症吗

　　主讲：王战会

　　时间：23日9时30分至11时

　　地点：市科技馆二楼科普大讲堂

　　涧西区图书馆

　　●主题：放映电影《恐龙当家》

　　时间：24日14时30分至16时05分

　　地点：涧西区文化馆601室

　　西工区图书馆活动

　　●主题：放映电影《战狼2》

　　时间：24日15时至17时

　　地点：三楼多功能厅

　　电话：63962290

　　周六法律大讲堂

　　●主题：交通损害赔偿纠纷案例解析

　　主讲：卢娉，河南大进律师事务所律师

　　时间：23日9时30分至11时30分

　　地点：九都路与黄河路交叉口东北角星河国际大楼16楼

　　电话：13721614359

　　市少年儿童图书馆(涧西区)活动

　　●主题：萤火虫手工坊之会说话的手偶

　　时间：23日10时至11时

　　地点：畅元大厦5楼手工活动室

　　活动对象：4岁以上儿童(线上限报15名，不用家长陪同)

　　市少年儿童图书馆高新区分馆活动

　　●主题：萤火虫科普体验活动之牙齿的抗议

　　时间：23日10时30分至11时30分

　　地点：高新区繁华城售楼部1楼

　　活动对象：4岁至5岁小读者(线上限报10名，亲子活动需要家长陪同)

　　●主题：萤火虫故事会之《冬天里的弗洛格》

　　时间：24日10时30分至11时30分

　　地点：高新区繁华城售楼部1楼

　　活动对象：4岁以上小读者(线上限报10名，亲子活动需要家长陪同)

　　市少年儿童图书馆活动报名方式：

　　关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名

　　星期六文化公益论坛

　　●主题：漫说《人间词话》

　　主讲：“客居洛阳”，民间学者

　　时间：23日14时30分至17时30分

　　电话：15038585402、18903790708

　　地点：玻璃厂路与凯旋路交叉口东180米生生大厦三楼(仅限成年人)
[ 责任编辑：席倩倩]
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