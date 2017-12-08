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轮训班结束后的“突击考试”（十九大精神进基层）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-21 08:28

　　19日下午，历时5天的栾川县乡科级领导干部党的十九大精神轮训班结束后，参训的党员干部正准备起身离场，却听到主持会议的县委组织部负责同志通知：“现在进行现场测试，请大家结合培训所学，认真答卷。”

　　“现在考试？”“下午的培训议程里没有这项内容啊。”……面对突如其来的考试，前来参加培训的党员干部有些摸不着头脑。原来，为了检验培训效果，在此次轮训班结束前，县委组织部专门准备了一份结业试卷，进行突击现场考试，试题内容严格保密。

　　16时，考试开始。300余名党员干部埋下头来，集中精力答题。

　　“坚决维护党中央权威，牢固树立的‘四个意识’是什么？”“请您结合自身工作，谈谈对学习十九大精神的感悟。”……试卷不仅涵盖了党的十九大报告内容，还重点考察参训党员干部对如何结合自身工作，推动十九大精神落地落实的思考和感悟。

　　考试结束后，县委组织部立即组织人员批阅试卷、统计分数，没“过关”的党员干部将在本周末进行“补考”。

　　“明年是学习贯彻党的十九大精神的开局之年，也是栾川脱贫摘帽的决胜之年，以考试的形式为全县科级干部轮训画上句号，意义特殊。”栾川县委书记董炳麓说，考试检验了广大党员干部的学习成效，督促大家结合实际持续学习、抓好落实，推进党的十九大精神在栾川落地生根，为栾川现代化建设贡献力量。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 白佳丽 张耀）
[ 责任编辑：史戎戎]
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