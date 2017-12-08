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报告会后开“小灶” （十九大精神进基层）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳统战  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-14 08:57

　　日前，由市委统战部组织举办的学习贯彻十九大精神、促进县域经济发展、非公人士创新创业首场报告会，在偃师市举行。

　　报告会的台上台下都是非公企业负责人和创新创业者，主题是学习贯彻党的十九大精神，同时分享创新创业经验。

　　报告会宣讲团成员洛阳魅力网络信息服务有限公司总裁巩文，洛阳瑞泽石化工程有限公司董事长、总经理马晓，洛阳哈他网络科技有限公司党支部书记、联合创始人赵伟等分别登台作报告。他们说，十九大报告指出，要支持民营企业发展，激发各类市场主体活力，这对于在座的各位企业家来说，发展的春天真的来了。

　　两个半小时的报告会后，不少企业负责人拿着笔记本，围住宣讲团成员开起了会后“小灶”——

　　“怎么把十九大精神和企业经营发展结合起来？”

　　“怎么发挥企业中党员的引领作用，增强员工的凝聚力？”

　　洛阳建龙维纳新材料股份有限公司总经理李朝峰谈起了自己的学习感受：“今天宣讲团成员提到，任何一家伟大的企业都经历过经济最困难的阶段，要找准方向、用好人才、持续创新。什么是正确方向？就是国家倡导的发展道路，这是企业度过困难期的‘金钥匙’。”

　　偃师市永丰面粉有限公司总经理位西瑞挤进人群，与宣讲团成员交换了联系方式。位西瑞说：“学习党的十九大报告，我明白了一个道理，做企业不能只盯着眼前的‘一亩三分地’，要聚焦长远、勇于担当！”（洛阳日报记者 李梦龙）
[ 责任编辑：马佳佳]
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