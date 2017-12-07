洛阳师院大学生文艺宣讲进乡村（十九大精神进基层）

12月7日，伊滨区李村镇南宋村文化大舞台，由洛阳师范学院团委组织的“百名团青走基层 十九大精神进乡村”活动首场演出举行。

快板《家风家训育春风》、二胡齐奏《赛马》、三句半《纵情高歌十九大》、微宣讲《十九大报告中的“三农”事儿》……为让村民听懂悟透十九大精神，洛阳师院团委下足了功夫。一个多月前，该校就和李村镇政府沟通，组织学生编排节目，争取让每句台词都通俗易懂，用老百姓的语言宣讲十九大精神。李村镇也组织文艺爱好者编排豫剧《咱们说说十九大》等节目进行互动。

“大学生进村表演节目，水平高、形式新！”49岁的南宋村三组村民宋留旺说，南宋村是省级贫困村，十九大为农村未来发展指明了方向，在各种扶贫政策的帮助下，该村必将尽快脱贫摘帽。

“搞宣讲，用老百姓愿意听、愿意看的形式效果更好。文艺宣讲这种形式，基层群众喜闻乐见，十九大精神更易入脑入心。”洛阳师院团委书记吴瑶说。

洛阳师院“百名团青走基层 十九大精神进乡村”活动将举办10场，将走进伊滨区、栾川县等地的社区、医院、农村等。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 朱玉晓）