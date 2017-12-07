上学路通了 村里娃笑了（十九大精神进基层）

“这条路没修时，又陡又窄，可不好走，下雨天两脚都是泥，现在5分钟就能到学校了。”近日，偃师市府店镇杨窑村杨窑小学三年级学生魏紫伊蹦蹦跳跳走在崭新的水泥路上，别提多开心了。

这条从府店镇史家窑村村口到杨窑小学的水泥路，是杨窑村、史家窑村等3个行政村孩子上学的必经之路，虽然全长只有360米，却让村民盼了几十年。

“以前，我们在校门口备好刷子、铲子，帮孩子们把脚上的泥弄掉。冬天下大雪，孩子们只能穿着胶鞋，冻着脚上课。”杨窑小学教师孙英锋说。

杨窑村位于偃师南部山区，是省级贫困村，没有集体收入，全村605人，贫困群众就达154人。

没有钱，咋修路？

今年9月，该村通过精准扶贫项目争取资金14万元，首先用于修这条困扰家长和孩子多年的上学路。施工时，各村男女老少齐上阵，帮着施工队清路基、捡石头。在大伙儿齐心协力下，近日这条路终于投入使用。

“这路折磨村里几代人了，孩子们上学作难，大伙儿收庄稼连架子车都过不去，还得一担一担挑回来。现在好了，真得感谢扶贫好政策！”望着眼前平坦的水泥路，80岁的老大爷杨钦一个劲儿称赞。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 黄伟伟 郭小红）