宣讲接地气 脱贫信心足（十九大精神进基层）

昨日一大早，天空飘着小雪，市委宣讲团第九组组长、市社科联调研员刘红旗乘车赶往贫困村——宜阳县香鹿山镇龙王村。村干部、党员和贫困户代表60余人把村部3楼的教室坐得满满当当，等待聆听专场宣讲会。

“党的十九大报告提出实施乡村振兴战略，乡亲们脱贫致富步伐更快了。”刘红旗用通俗易懂的语言，重点围绕“大力实施乡村振兴战略，坚决打赢脱贫攻坚战”主题，宣讲党的十九大关于坚持精准扶贫、精准脱贫，加快推进农业农村现代化等内容。

“刘老师讲得好，语言形象生动，大家都能听懂。”老党员孙钊说，党的十九大报告字字句句都讲到了他的心坎上。

“听了宣讲，非常激动，尤其是‘全面建成小康社会，一个都不能少’，听得心里热乎乎的，感觉离脱贫更近了一步。”贫困户张香民说。

“宣讲通俗易懂，深入人心，效果非常好。”听完宣讲后，龙王村村委会主任陈龙安说，平时村里开会，迟到、早退、看手机的不少，今天大家都在专心致志地听讲。

“我们不仅要脱贫，更要致富。党的十九大报告中关于实施乡村振兴战略、第二轮土地承包到期后再延长三十年等内容，给我们加了油、鼓了劲，我们脱贫致富更有信心了。”陈龙安说。（洛阳日报记者 李冰）