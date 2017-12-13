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洛阳40余所中学食堂将“明厨亮灶” 可看手机监督食堂卫生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-15 08:48

　　昨日，记者从市食品药品监督管理局一场发布会上获悉，40余所市级中学的食堂将统一安装“互联网+明厨亮灶”系统。

　　今年，该局开展了禽肉、校园及周边、网络食品、端午节食品、冷冻肉品、农村食品安全等专项整治。

　　目前，全市已建成“明厨亮灶”8816家，其中开展“互联网+明厨亮灶”434家，评选出两批18家市级“互联网+明厨亮灶”示范店，洛龙区第一实验小学、涧西区亚欧幼儿园被授予省级示范单位称号。接下来，我市还将为40余所市级中学的学校食堂统一安装“互联网+明厨亮灶”系统。

　　对于群众反映比较多的网络订餐食品安全问题，自今年8月起，我市开展了为期2个月的网络订餐食品安全专项整治，集体约谈几个网络订餐第三方平台洛阳地区负责人，对美团、饿了么洛阳地区运营商依法进行了行政处罚。

　　今年年底前，全市每个县(市)区还将创建1条“食品安全示范街”、10个“食品安全红旗店”。目前，“市级食品安全红旗示范店”正在评选，该评选将和我市正在建设的智慧食品安全云平台相结合，消费者扫一扫“食品安全红旗示范店”公示牌上的二维码，就能了解店面信息。（洛阳晚报记者 李砺瑾）

　　名词解释

　　“明厨亮灶”：指餐饮服务提供者通过采用视频技术、透明展示、厨房开放活动和阳光公示等方式，公开厨房环境、加工过程、清洗消毒、食品原料储存状态等的行为。

　　“互联网+明厨亮灶”：明厨亮灶建设的升级版，借助安装在加工制作场所的设备，依托网络传输技术，保证监管部门和公众能够通过电脑、手机等终端设备，实时观看餐饮重点环节的技术手段。
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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