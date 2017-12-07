双休日，来图书馆听健康讲座看精彩电影吧

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市图书馆活动 ●主题：张晴讲《诗经》 时间：9日9时至11时 ●主题：糖尿病知识讲座 时间：9日15时至17时 ●主题：注意力不集中怎么办 时间：10日9时至11时 ●主题：放映电影《空天猎》 时间：10日15时至17时 科普大讲堂 ●主题：甲状腺结节是否需要治疗 主讲：苗景玉，市第三人民医院外科主任 时间：9日9时30分至11时 地点：市科技馆二楼 西工区图书馆活动 ●主题：绘本故事会《安的种子》 时间：9日10时至11时30分 ●主题：放映电影《建党伟业》 时间：10日15时至17时 西工区图书馆地址：滨河北路与御博路交叉口 报名、咨询电话：63962290 涧西区图书馆活动 ●电影：放映电影《大鱼海棠》 时间：10日14时30分至16时 放映地点：嵩山路29号涧西区文化馆601室 电话：80899175、60666319 洛阳孔子学会公益健康大课堂 ●主题：感悟《道德经》的领导智慧 主讲：刘庆余 时间：9日14时30分至16时30分 地点：牡丹大道与兴洛西街交叉口往南60米大益茶店内书画室 电话：15517911399(发信息报名,姓名+年龄+单位) 周六法律大讲堂 ●主题：离婚诉讼案件如何调查取证 主讲：张爱峰，河南大进律师事务所律师 时间：9日9时30分至11时30分 地点：九都路与黄河路交叉口东北角星河国际大楼16楼 电话：15236161227 市少年儿童图书馆(涧西区)活动 ●主题：萤火虫手工坊之盆栽花朵 时间：9日10时至11时 地点：畅元大厦5楼手工活动室 活动对象：6岁以上儿童(线上限报15名，要求具备独立动手能力，不用家长陪同) ●主题：萤火虫故事会之《好饿好饿的毛毛虫》 时间：9日15时至16时 地点：畅元大厦5楼多功能厅 活动对象：4岁以上儿童及其家长(线上限报30名) ●主题：VR体验之神之箭 时间：10日10时至11时30分 地点：畅元大厦5楼多功能厅 活动对象：8岁以上儿童及其家长(线上限报6名) ●主题：萤火虫789创意小课堂之一个纸筒玩转整个圣诞 时间：10日15时至16时 地点：畅元大厦5楼手工活动室 活动对象：6岁以上儿童(线上限报15名，要求具备独立动手能力，不用家长陪同) ●主题：萤火虫放映室之《大鱼海棠》 时间：10日15时至16时30分 地点：畅元大厦5楼多功能厅 活动对象：不限年龄(线上限报30名) 市少年儿童图书馆高新区分馆活动 ●主题：萤火虫故事会之《我爷爷是圣诞老人》 时间：9日10时至11时 地点：高新区繁华城售楼部1楼 活动对象：4岁至5岁小读者(线上限报10名，亲子活动需家长陪同) ●主题：萤火虫手工坊之亲子手工折纸 时间：10日10时至11时 地点：高新区繁华城售楼部1楼 活动对象：4岁半至5岁小读者(线上限报10名，亲子活动需家长陪同) 市少年儿童图书馆活动报名方式： 关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名。（洛阳晚报记者 谢磊 杜卿）