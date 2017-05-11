2016年度“五个一百”评选活动网上投票即将结束

中国青年网北京5月11日电(记者悦丹)今日，2016年度“五个一百”网络正能量精品评选活动进入倒计时，网络展示投票将于今晚24：00结束。

“网聚正能量 共绘同心圆”2016年度“五个一百”网络正能量精品评选活动由国家互联网信息办公室指导，中国互联网发展基金会主办，人民网、央视网、中国新闻网、中国青年网、环球网五家中央新闻网站承办，其他中央新闻网站、地方重点新闻网站及主要商业网站参与协办。

本次活动包括百名网络正能量榜样、百篇网络正能量文字作品、百幅网络正能量图片、百部网络正能量动漫音视频作品、百项网络正能量专题活动5项评选内容。5个评选项目的初选榜样及作品跃然网上，自5月5日网络展示投票启动起，广大网友积极关注、踊跃投票，传播正能量、彰显正能量、点赞正能量，为共建清朗网络空间凝心聚力、贡献力量。

衷心感谢广大网友的关注、支持！

网页投票用户登录相关专题页面即可投票， 网址如下：

(一)“百名网络正能量榜样”初评网上展示投票

http://theory.people.com.cn/GB/40557/408912/412011/index.html

(二)“百篇网络正能量文字作品”初评网上展示投票

http://opinion.huanqiu.com/special/2016wgybvote/index.html

(三)“百幅网络正能量图片”初评网上展示投票

http://www.chinanews.com/tp/z/100znltoupiao/page1.shtml

(四)“百部网络正能量动漫音视频作品”初评网上展示投票

http://news.ctv.com/special/dejwlznl/page4/index.shtml

(五)“百项网络正能量专题活动”初评网上展示投票

http://news.youth.cn/zt/bxnl/

微信端投票可通过扫描下方二维码，关注“中国青年网”官方微信公众号(ID：youthzqw)，在微信端对以上5个评选项目进行一站式投票。“中国青年网”官方微信公众号为本次活动微信端投票的唯一平台。