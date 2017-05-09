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中宣部等4部门联合印发《关于深化中央主要新闻单位采编播管岗位人事管理制度改革的试行意见》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 新华社 2017-05-09 22:19
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　　新华社北京5月9日电 经中央全面深化改革领导小组第三十二次会议审议，中央宣传部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部近日联合印发《关于深化中央主要新闻单位采编播管岗位人事管理制度改革的试行意见》，要求既充分发挥事业体制凝聚人才的重要作用，又善于运用灵活用人机制激发新闻舆论工作队伍活力，探索新形势下吸引使用人才、评价激励人才、培养管理人才的有效措施，增强新闻舆论工作队伍事业心、归属感、忠诚度，为新闻事业长远健康发展提供坚实有力的人才支撑。

　　《意见》指出，深化改革要坚持统筹推进、坚持问题导向、坚持试点先行，着力推进各方面重点工作。要统筹配置现有编制资源，按规定合理使用编制，将编制资源向采编播管岗位集中，优先保障核心业务岗位用编需求。要选择具有代表性的中央主要新闻单位开展人员编制总量管理试点工作，探索形成新的资源配置方式和管理模式；对试点工作涉及的具体问题，由相关部门制定试点办法，逐步完善配套政策。要建立规范的用工制度，推动新闻单位与采编播管人员建立相对稳定的人事劳动关系，不采用劳务派遣方式使用采编播管人员；完善考核评价和退出机制，对所有人员同等要求、统一管理。要形成推动媒体融合的用人机制，探索建立相对统一、公平合理的用人制度，充分调动新闻从业人员的融合发展积极性。

　　《意见》强调，深化改革要着力加强党的领导，强化党委(党组)主体责任，加强工作协调和组织实施，稳妥有序推进各项工作。要加大政策支持力度、加大新闻单位自身投入力度，解决人事管理制度改革需要增加支出等问题。

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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