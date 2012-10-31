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洛阳市非遗保护条例获通过 非遗内容有望走进中小学课堂
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-22 09:32
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　　昨日，记者获悉，省人大常委会日前审议通过了《洛阳市非物质文化遗产保护条例》。作为地级市对非遗进行立法保护，在全国尚属少见。

　　市非遗中心相关负责人介绍，我市是历史文化名城，非遗资源十分丰富，目前拥有国家级非物质文化遗产代表性项目8个、省级项目58个、市级项目135个、县级项目1057个。其中，河洛大鼓、唐三彩烧制技艺、平乐郭氏正骨等都具有全国性影响力。

　　然而，随着城镇化、现代化进程不断加快，一些曾经遍及河洛大地的非遗项目逐渐淡出人们的视野。该负责人表示，这不仅仅是洛阳一地存在的问题，其主要原因是其中一些项目在现代生活中的功能日益弱化。另外，例如洛宁竹编、洛阳宫灯等项目，正被大规模的机器生产所替代。非遗传承人日渐老去，后继乏人的现象也越来越明显。随着《洛阳市非物质文化遗产保护条例》的出台，政府及社会各界将根据非物质文化遗产项目的特点，实行抢救性保护、生产性保护、区域性整体保护及传承性保护等。

　　市非遗中心相关负责人介绍，让非遗项目更好地传递给下一代也是《洛阳市非物质文化遗产保护条例》的重点，其中就要求“支持和引导高校开设非物质文化遗产保护课程，建立教学、传承基地”。未来，我市也将支持和鼓励中小学校将非物质文化遗产内容融入相关课程，建立社会传承基地，向更多人普及非遗知识。（洛阳晚报记者 潘立阁）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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