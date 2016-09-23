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想实时了解党代会实况？请关注这款神器！
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网 2016-09-26 12:24
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　　市十一次党代会将于明天隆重开幕，这是洛阳在决胜全面小康的关键时期召开的一次十分重要的会议，是全市人民政治生活中的一件大事。想随时随地了解党代会的实时信息吗？请您关注这款神器！——它就是“掌上洛阳”。（点链接安装“掌上洛阳”>>>）

　　“互联网+”时代，媒体格局和舆论生态正发生着深刻变化，在地市，由主流媒体建设新型移动主流媒体，形成统一的移动舆论场，已成为媒体融合的主流和趋势。在这一时代背景下，洛阳日报报业集团近20名移动互联技术人员自主研发、倾心打造的“掌上洛阳”手机客户端于2015年10月31日横空出世。目前，“掌上洛阳”安装量为30万，是我市下载量最大的本土手机客户端。

　　“掌上洛阳”手机客户端是一款集新闻推送、电子报阅读、网上问政、便民生活、O2O电商服务等模块为一体的综合性信息平台，是传播洛阳新闻信息、服务百姓工作生活的重要平台。

　　目前，“掌上洛阳”设有“洛阳”、“综合”、“热点”、“社会”、“娱乐”等15个子栏目，这里不仅有洛阳最新最热的时政要闻，也有群众关切的头等民生。光看文字还不过瘾？目前，掌上洛阳开通了直播功能，有图有视频有真相的现场直播，尽在“推荐活动”里；如果你想反映问题，还可找“百姓呼声”，“掌上洛阳”的“民生”栏目，是和洛阳网完全打通的。用户有什么问题、建议、投诉，都可以通过手机即时反应，相关部门会在24小时内给予答复，一旦问题得到回复，用户即可通过“掌上洛阳”收到提醒。总之，这款以全资讯发布、全天候推送、全平台传播、全范围覆盖为目标的手机APP，会让你在字里行间，在图片、在视频影音中感受浓浓的洛阳情怀。

　　为了更好地对市十一次党代会进行宣传报道，洛阳网将充分发挥自身的优势，利用“掌上洛阳”，在“洛阳”栏目中及时推送大会盛况，第一时间为各位端上这份洛阳人民政治生活中的新闻大餐。同时，您还可以点开“电子报”栏目，原汁原味悦读《洛阳日报》《洛阳晚报》当天发布的有关党代会的深度解读。(记者 聂聪然)

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[ 责任编辑： 崔天运 ]
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