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“互联网+”时代，媒体格局和舆论生态正发生着深刻变化，在地市，由主流媒体建设新型移动主流媒体，形成统一的移动舆论场，已成为媒体融合的主流和趋势。在这一时代背景下，洛阳日报报业集团近20名移动互联技术人员自主研发、倾心打造的“掌上洛阳”手机客户端于2015年10月31日横空出世。目前，“掌上洛阳”安装量为30万，是我市下载量最大的本土手机客户端。

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