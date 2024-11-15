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提醒！接到这类“医保”电话请立即挂断
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳医保 2025.04.14 17:39
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　　今日，“洛阳医保”微信公众号发布消息称，近日，洛阳市医保局接到群众反映，有不法分子通过电话或短信形式，告知参保群众医保账户存在问题或医保卡有异常，并以冻结医保卡为由，让持卡人将卡内现金转移到某个“安全账户”里。

　　在此，洛阳医保提醒广大群众：

　　●凡是自称某医保部门工作人员，以您的医保卡“被盗刷”，主动“帮您”解决或转接电话至公检法等相关部门的，都是诈骗。请不要透露自己以及家人的信息，务必做到“不轻信、不透露、不转账”。

　　●不法分子还会以“医保卡停用”“医保卡升级”“参保账户失效”“医保资料缺失，将被暂停使用”“医保报销账号关停”“医疗保障已到达，不验证自动作废”“重疾保障入账通知”等为由向受害者发送短信，诱导受害者点击链接后进行电信网络诈骗。接到此类电话或短信时，请保持警惕，不点击不明链接。

　　●如遭遇此类冒充医保部门工作人员的电信网络诈骗，请第一时间留存相关证据材料，并及时拨打110或就近到派出所进行报警咨询。

　　洛阳市医保基金欺诈骗保举报电话：0379-65519169。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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