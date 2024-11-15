洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

总数增至10家！洛阳再添2家中原学者工作站
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.22 16:14
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，河南省科技厅日前公布2024年度中原学者工作站，洛阳2家中原学者工作站获批。至此，洛阳中原学者工作站总数达10家。

　　中原学者工作站立足地方产业转型升级和科技创新需求，以中原学者及其团队为技术支撑，通过产学研合作，为建站单位搭建科技攻关、产品研发、成果转化和人才培养支持。

　　此次获批的2家中原学者工作站中，洛阳轴研科技有限公司与中原学者、河南科技大学教授邱明合作建设的中原学者工作站，将开展盾构机、风电、风洞等特种领域应用的高承载高可靠及长寿命大型轴承关键技术研究合作，旨在提高我国滚动轴承基础理论研究和应用研究水平，促进轴承行业技术进步。

　　洛阳市牡丹产业发展中心与中原学者、河南农业大学教授何松林合作建设的中原学者工作站，将系统性开展牡丹种质资源核心库的构建，并将分子技术和传统育种技术相结合，突破现有育种品种局限性，为实现牡丹产业高质量发展提供技术支撑。

　　下一步，洛阳市科技局将用好中原学者工作站的优势资源，积极为洛阳企业院所发展提供新机遇、搭建新平台，更好以科技创新推动全市产业转型升级。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳男子睡醒后发现右腿“罢工”，原因竟是……
    洛阳男子睡醒后发现右腿“罢工”，原因竟...
    洛阳男子睡醒后发现右腿“罢工”，原因竟是……
        “腿麻原是腰在‘求救’！”洛阳39岁的外卖员小刘(化名)怎么也没想到，自己长期忽视的腿麻症状，竟险些酿成...
  • ·烧烤+啤酒竟让壮汉险丧命！医生紧急提醒……
  • ·急性会厌炎发作时如何自救？
  • ·空腹血糖正常、餐后血糖超标，需要吃药吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！滨河南路下穿天街工程隧道...
  • 通行规则有变化！滨河南路下穿天...
  • 21日开始！涧西区符家屯东路部分...
  • 张玉杰与丹尼斯集团总裁王任生举...
  • 大风蓝色预警！洛阳人下班赶紧回家
  • 大风+分散性阵雨或雷阵雨！洛阳最...
  • 市委国土空间规划委员会2025年第...
  • 4月23日起，洛阳45路、61路、111...
  • “混血”牡丹的缤纷花境！隋唐城...
  • 事关科目三考前适应性模拟 洛阳交...
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605