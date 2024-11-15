总数增至10家！洛阳再添2家中原学者工作站

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，河南省科技厅日前公布2024年度中原学者工作站，洛阳2家中原学者工作站获批。至此，洛阳中原学者工作站总数达10家。

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，河南省科技厅日前公布2024年度中原学者工作站，洛阳2家中原学者工作站获批。至此，洛阳中原学者工作站总数达10家。

中原学者工作站立足地方产业转型升级和科技创新需求，以中原学者及其团队为技术支撑，通过产学研合作，为建站单位搭建科技攻关、产品研发、成果转化和人才培养支持。

此次获批的2家中原学者工作站中，洛阳轴研科技有限公司与中原学者、河南科技大学教授邱明合作建设的中原学者工作站，将开展盾构机、风电、风洞等特种领域应用的高承载高可靠及长寿命大型轴承关键技术研究合作，旨在提高我国滚动轴承基础理论研究和应用研究水平，促进轴承行业技术进步。

洛阳市牡丹产业发展中心与中原学者、河南农业大学教授何松林合作建设的中原学者工作站，将系统性开展牡丹种质资源核心库的构建，并将分子技术和传统育种技术相结合，突破现有育种品种局限性，为实现牡丹产业高质量发展提供技术支撑。

下一步，洛阳市科技局将用好中原学者工作站的优势资源，积极为洛阳企业院所发展提供新机遇、搭建新平台，更好以科技创新推动全市产业转型升级。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）