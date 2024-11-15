注意！滨河南路下穿天街隧道及周边通行规则有变

滨河南路下穿天街工程隧道主体近日通车。洛报融媒记者22日从洛阳市公安局交警支队获悉，隧道主体通车后，周边通行规则也随之改变。
滨河南路下穿天街工程隧道主体近日通车。洛报融媒记者22日从洛阳市公安局交警支队获悉，隧道主体通车后，周边通行规则也随之改变。
滨河南路下穿天街工程隧道主体近日通车。洛报融媒记者22日从洛阳市公安局交警支队获悉，隧道主体通车后，周边通行规则也随之改变。
1.西向东机动车进入隧道后将直行接入龙门大道，全程禁止掉头。
2.沿途南北向道路与滨河南路交叉口均改为右进右出通行方式。
3.地面需掉头车辆可经天街东西两侧掉头车道完成掉头。
4.通过隧道的非机动车需通过独立设置的非机动车道通行，该车道与机动车道完全隔离，确保行驶安全。
滨河南路下穿天街工程是洛阳恢复古都历史中轴线、保持天街完整性、展示天街十二坊整体格局的重要项目。该工程分为下穿天街隧道和滨河南路两侧地面道路两部分。其中，穿天街隧道全长495米，设计时速40公里、双向四车道，同时设置独立非机动车道，实现机非分离。滨河南路两侧地面道路为单向车道，设计时速30公里，为方便周边商户和百姓出行，天街两侧均设置了掉头车道。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 文/图）
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