洛阳旅游年票直通车1.2米以儿童能否免票？洛阳交运集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳旅游年票直通车1.2米以儿童能否免票？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳旅游年票直通车1.2米以儿童能否免票？

市交运集团回复：年票直通车交通卡实行购卡预约制，一人一座，一座一票。为了保障行车安全，公司严格执行《道路交通安全法》第四十九条：机动车载人不得超过核定的人数，客运车辆的核载人数是严格限定的，车内成员无论年龄大小都计为载客数。客车为保证旅客安全，可以不再允许成人旅客携带免费儿童乘车。年票直通车投入运营的车辆保险都是按座位购买的，如果不执行一人一座，一旦出现问题，保险是没有办法理赔的。工作人员需要提前向乘客确定乘车人数来安排车辆，孩子如果没有购卡预约，是没有办法安排座位的。

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