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强化培育！洛阳启动2024年度“隐形冠军”（培育）企业申报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.08 20:53
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　　8日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳启动2024年度“隐形冠军”(培育)企业申报工作，将通过加大“隐形冠军”企业培育力度，引导企业专注细分领域创新发展，为加快形成新质生产力提供强力支撑。

　　申报“隐形冠军”培育企业须符合以下条件：在本市登记注册、成立3年以上，属于省市重点产业链内的中小企业，且满足2023年营业收入在3000万元以上、细分产品销售收入占企业全部业务收入比重在50%以上、细分产品市场占有率位居全省前三等条件。

　　在符合“隐形冠军”(培育)企业要求的基础上，符合主导产品在行业细分领域市场占有率位居全国第一、具有省级首台套产品或省著名商标、产品关键性能指标处于国内领先水平等条件的企业，可申报“隐形冠军”企业。

　　“隐形冠军”企业是指长期专注于某一细分行业产品的研发、生产和经营，在细分市场具有较高市场份额和市场引领地位的中小企业。目前洛阳市共有“隐形冠军”及培育企业74家。

　　后续洛阳将持续优化机制，发挥“隐形冠军”后备企业培育库作用，以深入推进“万人助万企”活动为契机，及时组织开展产销、银企、用工、产学研“四项对接”，加大对“隐形冠军”企业的政策扶持力度，引导企业走“专精特新”发展之路，力争推动更多中小企业成为“隐形冠军”(培育)企业。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王燕飞 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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