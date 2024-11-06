洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：让老年人幸福愿景变为幸福实景
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.08 20:55
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　俗话说“冷在三九”，8日是三九第一天，当日中午，在位于洛阳市洛龙区长城花苑小区的天元社区老年食堂，阳光照在食堂内，暖意融融。

　　88岁的刘女士拄着拐杖来到老年食堂门口，食堂经理刘咏菊快步迎上前，搀着她走了进去。待老人就座后，刘咏菊问：“阿姨，今天中午供应的有卤面、西红柿鸡蛋面和羊肉水饺，您想吃啥？”“羊肉水饺！冬吃羊肉身体好!”刘女士大声回答。

　　“阿姨年龄大了，听力下降，因此她说话的声音比我们大。”刘咏菊告诉记者。

　　该老年食堂位于天元社区养老服务中心一楼，公开张贴的菜单和价目表分为两种，其中一种是60岁以上老年人可享受的优惠价。

　　刘女士和老伴是天元社区老年食堂的常客，两人年龄较大，做饭不便，就来这里用餐。“这里的菜品多样，想吃什么菜可以单点，让我们老年人用餐有了多种选择。”刘女士说。

　　“天元社区老年食堂晚餐供应的手工包子、馒头、花卷、小菜和粥，味道很好，供不应求。”家住长城花苑5号楼的秦女士说，她从家走到老年食堂大约3分钟，吃过饭，她还可以到天元社区养老服务中心读书看报，和老姐妹们一起拉家常。

　　助餐服务是许多老年人首要的养老需求，一餐热饭，彰显民生温度。天元社区老年食堂是洛阳市构建“五级四类”城乡养老服务体系，持续提升公共服务水平的一个缩影。

　　2024年，洛阳市认真落实中央、省委决策部署，民生福祉不断增进。洛阳市城市区在养老服务社区全覆盖的基础上，实现老年助餐服务街道全覆盖，150个集中养老服务站点、300个村级居家助老服务点建成投用，我市入选全国基本养老服务综合平台试点城市。

　　2024年，洛阳市评定A级以上社区养老服务设施150个，社区养老服务更加规范化、标准化；推进30个乡镇敬老院转型为区域养老服务中心，农村养老服务供给能力进一步提升。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    呼吸道感染患者增多 医生呼吁勿盲目用药
    呼吸道感染患者增多 医生呼吁勿盲目用药
    呼吸道感染患者增多 医生呼吁勿盲目用药
        据洛阳市第三人民医院呼吸与危重症医学科副主任医师赵静介绍，进入冬季后，门诊病人比较多，多数为呼吸道感...
  • ·强化重症护理专科培训 守护患者生命健康
  • ·用中成药治疗感冒 洛阳中医提醒……
  • ·服用奥司他韦能抵御病毒侵袭吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 翰墨飘香添年味 文明实践暖洛城
  • 洛阳万基铝加工有限公司：企业生...
  • 洛阳国宏智能装备科技产业社区已...
  • 徐衣显主持召开商贸、消费、平台...
  • 洛阳老国企高质量推动科技成果转...
  • 交旅融合让洛阳市伊滨区五龙社区...
  • 洛阳伊滨机场取得A类通用机场许可证
  • 洛阳市公安局：5种违法停车行为将...
  • 洛平：把社区打造成群众最放心最...
  • 汉魏故城遗址博物馆靓姿显现【组图】
    		•
    百姓呼声
    洛阳城市阳台地面标识英文翻译有误？
    龙门石窟地下停车站缺少安全标识（图）
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    关林庙游记

    康百万庄园

    新年 龙门走走

    人像
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605