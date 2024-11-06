洛阳：让老年人幸福愿景变为幸福实景

俗话说“冷在三九”，8日是三九第一天，当日中午，在位于洛阳市洛龙区长城花苑小区的天元社区老年食堂，阳光照在食堂内，暖意融融。

俗话说“冷在三九”，8日是三九第一天，当日中午，在位于洛阳市洛龙区长城花苑小区的天元社区老年食堂，阳光照在食堂内，暖意融融。

88岁的刘女士拄着拐杖来到老年食堂门口，食堂经理刘咏菊快步迎上前，搀着她走了进去。待老人就座后，刘咏菊问：“阿姨，今天中午供应的有卤面、西红柿鸡蛋面和羊肉水饺，您想吃啥？”“羊肉水饺！冬吃羊肉身体好!”刘女士大声回答。

“阿姨年龄大了，听力下降，因此她说话的声音比我们大。”刘咏菊告诉记者。

该老年食堂位于天元社区养老服务中心一楼，公开张贴的菜单和价目表分为两种，其中一种是60岁以上老年人可享受的优惠价。

刘女士和老伴是天元社区老年食堂的常客，两人年龄较大，做饭不便，就来这里用餐。“这里的菜品多样，想吃什么菜可以单点，让我们老年人用餐有了多种选择。”刘女士说。

“天元社区老年食堂晚餐供应的手工包子、馒头、花卷、小菜和粥，味道很好，供不应求。”家住长城花苑5号楼的秦女士说，她从家走到老年食堂大约3分钟，吃过饭，她还可以到天元社区养老服务中心读书看报，和老姐妹们一起拉家常。

助餐服务是许多老年人首要的养老需求，一餐热饭，彰显民生温度。天元社区老年食堂是洛阳市构建“五级四类”城乡养老服务体系，持续提升公共服务水平的一个缩影。

2024年，洛阳市认真落实中央、省委决策部署，民生福祉不断增进。洛阳市城市区在养老服务社区全覆盖的基础上，实现老年助餐服务街道全覆盖，150个集中养老服务站点、300个村级居家助老服务点建成投用，我市入选全国基本养老服务综合平台试点城市。

2024年，洛阳市评定A级以上社区养老服务设施150个，社区养老服务更加规范化、标准化；推进30个乡镇敬老院转型为区域养老服务中心，农村养老服务供给能力进一步提升。