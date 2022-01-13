孟津区大力弘扬敬老爱老传统美德 持续健全城乡养老服务体系

“人生最大的幸福，就是叫一声‘妈’，还有妈应着！”近日，在孟津区平乐镇新庄村的一个农家院里，74岁的女儿边给101岁的裴秀云梳头，边和她拉家常，像哄小孩一样逗她开心。

女儿为裴秀云梳头

“人生最大的幸福，就是叫一声‘妈’，还有妈应着！”近日，在孟津区平乐镇新庄村的一个农家院里，74岁的女儿边给101岁的裴秀云梳头，边和她拉家常，像哄小孩一样逗她开心。

“村里90岁以上老人还有4个，老人所在的家庭都是婆媳和睦共处、儿孙孝顺懂事。”村干部王高峰说，老人名叫裴秀云，平时饮食起居由几个孩子轮流伺候，待到逢年过节、老人生日时，儿孙们聚在一起，五世同堂、其乐融融，在十里八乡被传为美谈。

新庄村是“洛阳才子”贾谊的故里。这位写出《过秦论》的西汉政论家、文学家，将孝定义为“子爱利亲谓之孝”，深深影响着后人。

家有一老，如有一宝。截至目前，孟津区有百岁老人43人，比去年增加5人，其中年龄最大的112岁。百岁老人越来越多，离不开子孝孙贤、妯娌和睦的幸福家庭，更离不开尊老敬老、爱老助老的社会风尚。

“再过十来天，孟津的百岁老人就会收到来自党和政府的关爱。”孟津区卫健委有关负责人表示，每年重阳节，孟津区都会组织敬老慰问活动，由区委、区政府主要领导带队，走访慰问百岁老人和贫困老人，为老人们送上慰问品、慰问金，既让他们感受到党和政府的关怀，也在全社会弘扬敬老爱老风尚。

百善孝为先，百行德为首。白鹤镇学院村墙上的《二十四孝图》、常袋镇马岭村的孝贤一条街、会盟镇台荫村文化广场的《二十四孝图》……一幅幅“孝老爱亲”的墙绘、展板，融入了美丽乡村建设的一草一木，潜移默化地传播孝贤文化。