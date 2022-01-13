洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

孟津区大力弘扬敬老爱老传统美德 持续健全城乡养老服务体系
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 08:47
女儿为裴秀云梳头

　　“人生最大的幸福，就是叫一声‘妈’，还有妈应着！”近日，在孟津区平乐镇新庄村的一个农家院里，74岁的女儿边给101岁的裴秀云梳头，边和她拉家常，像哄小孩一样逗她开心。

　　“村里90岁以上老人还有4个，老人所在的家庭都是婆媳和睦共处、儿孙孝顺懂事。”村干部王高峰说，老人名叫裴秀云，平时饮食起居由几个孩子轮流伺候，待到逢年过节、老人生日时，儿孙们聚在一起，五世同堂、其乐融融，在十里八乡被传为美谈。

　　新庄村是“洛阳才子”贾谊的故里。这位写出《过秦论》的西汉政论家、文学家，将孝定义为“子爱利亲谓之孝”，深深影响着后人。

　　家有一老，如有一宝。截至目前，孟津区有百岁老人43人，比去年增加5人，其中年龄最大的112岁。百岁老人越来越多，离不开子孝孙贤、妯娌和睦的幸福家庭，更离不开尊老敬老、爱老助老的社会风尚。

　　“再过十来天，孟津的百岁老人就会收到来自党和政府的关爱。”孟津区卫健委有关负责人表示，每年重阳节，孟津区都会组织敬老慰问活动，由区委、区政府主要领导带队，走访慰问百岁老人和贫困老人，为老人们送上慰问品、慰问金，既让他们感受到党和政府的关怀，也在全社会弘扬敬老爱老风尚。

　　百善孝为先，百行德为首。白鹤镇学院村墙上的《二十四孝图》、常袋镇马岭村的孝贤一条街、会盟镇台荫村文化广场的《二十四孝图》……一幅幅“孝老爱亲”的墙绘、展板，融入了美丽乡村建设的一草一木，潜移默化地传播孝贤文化。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
        近期，河南省文化和旅游厅公布了2022年河南省特色生态旅游示范镇名单，我市5个乡镇上榜。分别是：洛宁县故县...
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳市与华为公司、中国移动河南公司...
  • 洛阳持续推进基础设施建设 为构建绿色...
  • 人才需求超4000人！洛阳将组团参加第...
  • 洛阳拟推出房贷商转公政策！现公开征...
  • 洛阳发布5951个就业见习岗位 符合条件...
  • 无人机移动航空站“上岗” 助推电网数...
  • 洛阳市教育局重塑改革事业单位揭牌
  • 今晚24时起油价下调 92号汽油平均下...
  • 趣味运动会 社区欢乐多【组图】
  • 徐衣显主持召开全市经济运行调度会
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    秋日胡杨

    游隋唐园随拍

    “醉”美隋唐

    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605