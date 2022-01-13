20日上午，市长徐衣显主持召开全市经济运行调度会，强调要认真贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，坚定信心、鼓足干劲、埋头苦干，确保完成目标任务，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 徐衣显主持召开全市经济运行调度会

奋力冲刺坚决完成目标任务

统筹兼顾确保社会大局稳定 20日上午，市长徐衣显主持召开全市经济运行调度会，强调要认真贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，坚定信心、鼓足干劲、埋头苦干，确保完成目标任务，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 会上，市发改委通报了全市经济运行情况，市直相关部门和县区汇报了有关工作。徐衣显指出，今年以来，全市上下高效统筹疫情防控和经济社会发展，认真落实稳经济政策措施，发展态势企稳回升，但恢复基础仍需巩固。徐衣显强调，一是务必提升站位、扛牢责任。各级各部门要把稳定经济运行作为首要政治任务，准确把握运行态势，深入分析短板不足，积极抢抓政策机遇，确保全市经济在稳的基础上持续向好，努力为全省发展大局多作贡献。二是务必咬定目标、精准调度。紧盯“两个超过”硬性目标，强化运行分析调度，市级领导带头抓、县区领导深入抓、行业部门系统抓，建立“一对一”服务机制，完善“点对点”帮扶措施，着力挖存量、扩增量、抓变量，确保完成既定目标。三是务必突出重点、协同发力。坚持项目化、清单化、节点化推进重点工作，积极筹备省第六期“三个一批”活动，推动宁德时代、百万吨乙烯等重大项目尽快开工。开展线上线下促销活动，放大消费券带动效应，推动消费市场持续回暖。用足用好政策性开发性金融工具，为项目建设注入“源头活水”。四是务必科学评价、激发动力。坚持经济社会高质量发展导向，完善考评标准，细化考核办法，抓好常态督导，强化示范带动，引导各级各部门进一步挖潜力、补短板、扬优势，凝聚晋位争先、提速发展强大合力。五是务必统筹兼顾、确保稳定。树牢底线思维，常态化抓好疫情防控，拧紧安全生产责任链条，扎实开展矛盾纠纷化解，确保底线不失守、发展不失速、风险不失控，创造安全稳定发展环境。 孙延文、李新建、魏险峰、李新红、牛刚、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪)