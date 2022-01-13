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偃师区高崖村：盘活资产，做大集体经济“蛋糕”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.07 08:52

　　每当经过偃师区高龙镇龙华路与顾龙公路交叉口，高龙镇高崖村村民贾灵学总忍不住多看两眼。

　　这里的菜市场、面粉厂等老建筑已被拆除，腾出的空地上建起了围挡，按规划未来这里将变成大型商业综合体。“我们都盼着赶紧动工，早建起一天，村里就早受益一天。”贾灵学充满期待地说。

　　高崖村位于高龙镇镇区核心区域，洛偃快速通道、320省道两条主干道横贯东西，207国道、火焦路连接南北，交通便利、区位优越。村里原有菜市场、面粉厂等建筑老旧，环境脏乱差，严重影响了镇区形象。此外，在镇区建设、商业贸易等开发过程中，村里还出现了违规占地、拖欠租金、拖欠房款、强占门市房等现象，急需进行清理整顿。今年以来，高崖村以“三清两建”专项行动为契机，收回资产42万余元，收回被强占的门市房6间共600余平方米，拆出建设用地25亩。

　　该如何管理新增资产，成了高崖村“两委”干部思考的头等大事。“我们要收回资产，更要保证集体资产不断升值，让全村老百姓的钱包鼓起来。”高崖村党支部书记、村委会主任王宏超说，高崖村地理位置优越、商业发达，有建设大型商业项目的条件。经过商议，村里决定在拆出的空地上兴建商业综合体。

　　该项目由村集体经济合作社牵头实施，总投资约1亿元，将通过引进乡贤投资等方式兴建2栋15层住宅楼，周边配套门面房。项目计划于今年年底开工建设，建成后不仅将极大地改善镇区形象，丰富居民生活，村里还多了一笔可观的门面房收入，村集体经济收入有望大幅上涨。

　　近年，依托“三变”改革，高崖村组建了股份经济合作社、土地股份合作社、旅游股份合作社、劳务股份合作社、职业股份合作社等5个集体合作社，将全村土地、旅游、劳务等多种资源进行整合，去年该村集体经济收入超过100万元。

　　高龙镇相关负责人介绍，自“三清两建”专项行动开展以来，该镇共清收集体资金资产74万元、土地540亩，化解矛盾84起，打击村霸8人，农村经济合作组织和村民自治组织实现行政村全覆盖，村集体收入大幅增加。该镇将充分利用“三清两建”成果，全力推动“三变”改革、乡贤创业等工作，把农民的精气神激发出来，把乡村治理的活力激发出来，为建强经济组织和全面推进乡村振兴奠定坚实基础。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 杨凤轩）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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