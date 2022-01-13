抢抓“双碳”战略机遇 助推经济社会高质量发展

在中秋佳节即将到来之际，昨日，市人大常委会主任吴中阳看望慰问了市高层次人才周悦先，向她致以中秋佳节的问候和祝福。

在中秋佳节即将到来之际，昨日，市人大常委会主任吴中阳看望慰问了市高层次人才周悦先，向她致以中秋佳节的问候和祝福。

吴中阳一行来到河南省新悦环境科学技术研究发展有限公司，同该公司董事长、首席专家周悦先座谈交流，了解企业最新科研成果、产业转化和人才引进情况，听取她对洛阳发展的意见建议。周悦先从事环保研究40年，主持参与50余项环保课题，荣获31项国家专利，为“国家高层次人才特殊支持计划”科技创新领军人才、国家专业人才库入库专家。吴中阳感谢周悦先对洛阳科技创新、产业发展作出的贡献，希望她继续发挥专业特长，抢抓“双碳”战略机遇，不断完善体制机制、引育优秀人才，更好激发企业创新主体作用，加快关键核心技术攻关，破解“卡脖子”技术难题，为洛阳经济社会高质量发展作出更大贡献。有关部门要认真落实中央、省委、市委关于人才工作、创新引领的部署要求，用心用情做好联系服务工作，积极主动解决专家反映的问题，着力营造尊才爱才用才的良好氛围，为重振洛阳辉煌提供坚实的人才支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 曹国丽)