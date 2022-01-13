洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

以产业发展为强大动力，推动县域经济高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.16 08:32

　　昨日，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大环都市区专场新闻发布会举行。新安县、宜阳县、伊川县、孟津区、偃师区相关负责人就有关问题回答记者提问。

　　近年，我市环都市区在推进洛阳现代化建设过程中坚持创新引领，以产业发展为强大动力，强力激发各项工作活力，持续提高群众幸福指数，不断推动县域经济高质量发展。

　　新安：聚焦四大风口产业，打造县域经济高质量发展新优势

　　近年，新安县深入贯彻落实中央、省、市决策部署，聚焦铝钛新材料、风电轴承、高端医疗装备和文旅文创四大风口产业，持续实施倍增提质、帮扶解困、盘活资源“三大工程”及智能、绿色、技术“三大改造”，着力打造县域经济高质量发展新优势。十年间，新安县地区生产总值从328.4亿元增至452.8亿元。去年，新安工业产值达到全市的15%，工业实力跻身全省前10。

　　宜阳：确立“三大产业”，打造600亿级产业开发区

　　近年，宜阳县大力发展风口产业，确立了航空装备、高端轴承、休闲食品“三大产业”，目标是到2025年打造出600亿级产业开发区。近年，宜阳县地区生产总值先后迈上200亿元、300亿元台阶，城镇、农村居民人均可支配收入实现了翻番。

　　伊川：加快产业转型，锚定千亿级经济总量

　　近年，伊川县工业经济突出转型升级，加快延链补链强链，引进一批龙头企业，奋力打造世界一流耐材产业集群；加快培育超硬材料、光电信息、智能制造等风口产业；高标准建设科创小镇，大力推进校企合作，累计组建市级以上创新平台218个。农业产业突出富硒特色，围绕富硒红薯、富硒小米和肉牛、肉鸡，加快构建“2+2+N”产业体系；围绕龙凤山、万安山、伊河三条生态文旅产业带，打造“研学伊川”品牌，初步建成洛阳近郊生态文旅目的地。

　　十年间，伊川县地区生产总值从276亿元增长到455亿元，稳居全市第一方阵。

　　孟津：坚持工业立区、制造强区

　　党的十八大以来，孟津区锚定“率先挺进千亿级、成为核心增长极”目标，坚持工业立区、制造强区。近年，该区大力发展化工新材料、电子气体、氢能源、智能装备等风口产业，形成了具有核心竞争力的风口产业集群，构建了以高端石化、精细化工、先进装备制造、特色新材料新能源等为主导的产业格局。去年，孟津区地区生产总值达到553.5亿元。

　　偃师：抢抓产业风口，重振产业发展新辉煌

　　近年，偃师区围绕重振偃师产业发展新辉煌目标，坚定不移实施工业强区、产业兴区战略，谋创新、抓产业、抢风口，取得良好成绩。

　　该区坚持抓风口产业引进培育，加快推动产业转型发展、高质量发展，在现有产业基础上确定新材料和绿色智造两大主导产业；着力构建“一镇一业、一镇一特色”产业发展格局，有序引导企业和行业进入园区，解决产业布局偏乱、偏散问题，实现传统产业转型升级；深化项目建设攻坚，滚动实施“三个一批”活动，着力为产业发展提供强力支撑；全力打造“偃之有礼”营商服务品牌。十年间，地区生产总值实现200亿元到460亿元的跨越，今年有望突破500亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
        提起位于洛龙区李楼镇的三官庙，您可能并不陌生，但您知道吗？在三官庙内，正在建设一个桃园革命纪念馆，馆...
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    		•
    		 
    新闻排行
  • 撤镇设街道，洛龙区三个街道今日挂牌...
  • 洛阳中心城区34条公交线路有调整
  • 关于涧西区等主城区区域核酸检测结果...
  • 江凌调研全国文明典范城市创建暨城市...
  • 阳光里·工业游园：老厂区里风景新
  • 渑淅高速公路：渑池至洛宁段施工正酣
  • 刚刚，“考古中国”重大项目通报洛阳...
  • 把LED“背”身上，洛阳老城警方的创意...
  • 栾川县通报主城区全员核酸检测结果
  • 洛阳铁军赈灾救援队从四川泸定地震灾...
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    彼岸花（手机拍）

    落日时分

    龙门再现华服魅力

    窗台小景
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605