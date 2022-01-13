以产业发展为强大动力，推动县域经济高质量发展

昨日，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大环都市区专场新闻发布会举行。新安县、宜阳县、伊川县、孟津区、偃师区相关负责人就有关问题回答记者提问。

昨日，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大环都市区专场新闻发布会举行。新安县、宜阳县、伊川县、孟津区、偃师区相关负责人就有关问题回答记者提问。

近年，我市环都市区在推进洛阳现代化建设过程中坚持创新引领，以产业发展为强大动力，强力激发各项工作活力，持续提高群众幸福指数，不断推动县域经济高质量发展。

新安：聚焦四大风口产业，打造县域经济高质量发展新优势

近年，新安县深入贯彻落实中央、省、市决策部署，聚焦铝钛新材料、风电轴承、高端医疗装备和文旅文创四大风口产业，持续实施倍增提质、帮扶解困、盘活资源“三大工程”及智能、绿色、技术“三大改造”，着力打造县域经济高质量发展新优势。十年间，新安县地区生产总值从328.4亿元增至452.8亿元。去年，新安工业产值达到全市的15%，工业实力跻身全省前10。

宜阳：确立“三大产业”，打造600亿级产业开发区

近年，宜阳县大力发展风口产业，确立了航空装备、高端轴承、休闲食品“三大产业”，目标是到2025年打造出600亿级产业开发区。近年，宜阳县地区生产总值先后迈上200亿元、300亿元台阶，城镇、农村居民人均可支配收入实现了翻番。

伊川：加快产业转型，锚定千亿级经济总量

近年，伊川县工业经济突出转型升级，加快延链补链强链，引进一批龙头企业，奋力打造世界一流耐材产业集群；加快培育超硬材料、光电信息、智能制造等风口产业；高标准建设科创小镇，大力推进校企合作，累计组建市级以上创新平台218个。农业产业突出富硒特色，围绕富硒红薯、富硒小米和肉牛、肉鸡，加快构建“2+2+N”产业体系；围绕龙凤山、万安山、伊河三条生态文旅产业带，打造“研学伊川”品牌，初步建成洛阳近郊生态文旅目的地。

十年间，伊川县地区生产总值从276亿元增长到455亿元，稳居全市第一方阵。

孟津：坚持工业立区、制造强区

党的十八大以来，孟津区锚定“率先挺进千亿级、成为核心增长极”目标，坚持工业立区、制造强区。近年，该区大力发展化工新材料、电子气体、氢能源、智能装备等风口产业，形成了具有核心竞争力的风口产业集群，构建了以高端石化、精细化工、先进装备制造、特色新材料新能源等为主导的产业格局。去年，孟津区地区生产总值达到553.5亿元。

偃师：抢抓产业风口，重振产业发展新辉煌

近年，偃师区围绕重振偃师产业发展新辉煌目标，坚定不移实施工业强区、产业兴区战略，谋创新、抓产业、抢风口，取得良好成绩。

该区坚持抓风口产业引进培育，加快推动产业转型发展、高质量发展，在现有产业基础上确定新材料和绿色智造两大主导产业；着力构建“一镇一业、一镇一特色”产业发展格局，有序引导企业和行业进入园区，解决产业布局偏乱、偏散问题，实现传统产业转型升级；深化项目建设攻坚，滚动实施“三个一批”活动，着力为产业发展提供强力支撑；全力打造“偃之有礼”营商服务品牌。十年间，地区生产总值实现200亿元到460亿元的跨越，今年有望突破500亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）