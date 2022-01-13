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深化网络辟谣 共建清朗家园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.07 08:47

　　昨日上午，2022年国家网络安全宣传周河南省活动网络安全高峰论坛第二场分论坛活动在洛阳广播电视台举行。

　　此次活动由省委网信办主办，市委网信办、洛阳广播电视台承办，来自高校、企业的专家学者围绕“深化网络辟谣 共建清朗家园”主题进行交流分享。

　　在今天这个人人享有“麦克风”的时代，互联网在带来海量信息的同时，也让网络舆论生态更趋复杂。如何整治网络谣言，净化网络生态，已成为新时代网络空间建设的“必答题”。

　　河南科技大学网络空间安全应用河南省国际联合实验室主任、教授张志勇围绕“新技术背景下的网络谣言和虚假信息治理”，从学术和技术双重视角，介绍了国内外在网络谣言检测、传播和控制方面的最新研究成果，总结展望了在未来新型网络技术和下一代互联网发展趋势下，网络谣言和虚假信息治理所面临的重大挑战和解决之道。

　　郑州大学新闻与传播学院副教授常燕民在分享时表示，网络谣言在一定程度上能够拉低民众政治信任水平，反之政治信任也能够提升网络谣言治理效果。他认为，治理网络谣言需要政府机构、新闻媒体、网络平台、节点用户四元协同，以自律、他律、互律助力网络善治。

　　河南省社会科学院新闻与传播研究所助理研究员刘兰兰通过分析网络谣言传播的深层次原因，认为应通过清理存量与抑制增量、日常预防与应急辟谣、权威回应与情感疏导、法治手段与技术手段相结合等方法，增强网络谣言综合治理能力。

　　郑州大学法学院讲师周恒、抖音集团政媒生态运营经理王宏峻分别围绕“网络谣言治理的法治化”“治理不实信息——抖音的方法与功能”主题进行了分享。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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