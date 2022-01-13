徐衣显在全市医改工作电视电话会议上强调：以人民健康为中心持续深化医改工作 高质量建设现代化医疗健康服务体系

昨日上午，全市医改工作电视电话会议召开，市长徐衣显出席会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于医改工作的重要论述，认真落实全国会议精神和全省部署要求，坚持以人民健康为中心，树牢大卫生大健康理念，以改革盘活存量、以发展优化增量，均衡布局优质医疗资源，高质量建设现代化医疗健康服务体系，有力支撑“健康洛阳”建设。

昨日上午，全市医改工作电视电话会议召开，市长徐衣显出席会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于医改工作的重要论述，认真落实全国会议精神和全省部署要求，坚持以人民健康为中心，树牢大卫生大健康理念，以改革盘活存量、以发展优化增量，均衡布局优质医疗资源，高质量建设现代化医疗健康服务体系，有力支撑“健康洛阳”建设。

徐衣显指出，医改一头关系人民健康福祉，一头连着经济社会发展，是习近平总书记念兹在兹的“国之大者”，也是群众关心的民生大事，必须扛牢责任、结合实际，协同配套、统筹推进。就抓好下一步重点工作，徐衣显强调，一要以“优质均衡”深化医疗服务体系改革。融入“国家有高峰、区域有高原、地市有高地、县域有中心”的医疗格局，发挥国家区域医疗中心引领辐射作用，完善分级诊疗体系，加强专科医院建设，推进中医药传承创新发展，全方位全周期保障人民健康。二要以“惠民高效”深化医疗保障制度改革。做好药品耗材集中带量采购，推进医疗服务价格、医保支付方式等改革，提高医保治理现代化水平，保障群众获得有质量、高效率、能负担的医药服务。三要以“强基固本”构建紧密型县域医共体。统筹推进规划布局、投入保障等重大事项，建立以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的三级一体化管理体系，提升运行质量和服务水平。四要以“赋能提质”深化公立医院人事薪酬制度改革。坚持公益性、调动积极性，用好编制资源，落实“两个允许”，实施以增加知识价值为导向的分配政策，提升整体薪酬水平、基层人员待遇、医疗服务质量。五要以“系统集成”压紧压实各级责任链条。坚持“医疗是根本、医保是基础、医药是关键”原则，学习“三明经验”，深化“三医联动”，协同发力、落地见效，为群众提供一体化、可持续、优质高效的医疗健康服务。

会议对当前疫情防控作出部署。徐衣显强调，要毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，扎紧“四个口袋”，夯实基层基础，严格落实27类重点人员规定频次核酸检测，坚决巩固住来之不易的防控成果，坚决守住长周期不发生大规模疫情的底线。

会议还对做好农民工薪酬清欠、创建全国法治政府建设示范市等工作进行了安排。

贺敏参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)