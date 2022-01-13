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最新！洛阳门诊慢特病异地就医直接结算定点医疗机构确定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳医保微信公众号 2022.07.05 17:38

　　刚刚，“洛阳医保”微信公众号发布最新消息：我市门诊慢特病异地就医直接结算定点医疗机构24家确定。快来看看有哪些！

　　洛阳市门诊慢特病异地就医直接结算工作进展顺利，现根据前期测试情况，确定我市门诊慢特病异地就医直接结算定点医疗机构24家。

　　1. 门诊慢特病直接结算的报销政策是什么？

　　答：门诊慢特病直接结算待遇支付政策执行“就医地目录，参保地政策”。即医保药品目录、医疗服务项目和医用耗材等执行就医地政策；医保基金起付标准、支付比例、最高支付限额等执行参保地政策。

　　2.开通门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算试点城市有哪些？

　　答：开通门诊慢特病直接结算试点地区和定点医疗机构等信息实时更新，可到“国家医保服务平台”APP进行线上查询。

　　3.办理门诊慢特病异地直接结算流程？

　　【在参保地进行资格认定】在参保地完成试点病种待遇资格认定。

　　【参保地办理备案】按参保地规定办理跨省异地就医备案手续(具体备案流程需咨询参保地)。

　　【就医地试点医院就医】参保人员在就医地已开通门诊慢特病直接结算服务的试点医院进行就医。　

　　【享受门诊慢特病直接结算服务】门诊慢特病直接结算执行“就医地目录，参保地政策”。

　　注：全国各统筹地区门诊慢特病范围存在差异，参保人员所患疾病是否属于门诊慢特病需依据参保地医保规定确定。
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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