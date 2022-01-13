省直单位职工医保卡能在洛阳的药店使用吗？市医疗保障局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：目前，我市有许多在洛阳生活居住的省直单位人员，这些职工的医保卡在洛阳的药店可以使用吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：目前，我市有许多在洛阳生活居住的省直单位人员，这些职工的医保卡在洛阳的药店可以使用吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：目前，我市有许多在洛阳生活居住的省直单位人员，这些职工的医保卡在洛阳的药店可以使用吗？
洛阳市医疗保障局回复：现洛阳已经开通了定点零售药店。首先，您需要办理异地就医备案的手续，备案到洛阳后，方可去定点的零售药店购药，可在微信小程序(国家异地就医备案)上查询洛阳已开通的定点零售药店(如百家好一生、张仲景大药房等)。
此外，职工如果住院，住院报销后，自费部分可用医保个人账户里的余额支付。
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