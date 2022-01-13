全省医保信息平台今晚暂停对外服务

昨日，记者从洛阳市医疗保障局获悉，6月30日18时至7月1日8时，全省医保信息平台将暂停对外服务。

昨日，记者从洛阳市医疗保障局获悉，6月30日18时至7月1日8时，全省医保信息平台将暂停对外服务。

“此次停机是为做好全省职工基本医疗保险门诊共济和部分省辖市年度结转等工作。”洛阳市医疗保障局相关负责人介绍，6月30日18时至7月1日8时暂停对外服务期间，河南省医保系统将暂停办理全省城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险的所有医保业务，同时河南医保微信小程序、河南医保支付宝小程序、河南医疗保障公共服务平台(网厅)等也全部暂停。

暂停对外服务期间，定点医院、定点药店将无法办理医保结算，如需入院就医的，可先自费办理，待系统恢复服务后再办理医保结算。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 黄丛魁）