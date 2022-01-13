辟谣！“幸福城”经适房少量出售？别被骗了

最近，有网友通过洛阳网百姓呼声咨询：听说因资金问题，“幸福城”经适房项目有少量房源出售，缴纳一定的费用即可购买，是真的吗？

最近，有网友通过洛阳网百姓呼声咨询：听说因资金问题，“幸福城”经适房项目有少量房源出售，缴纳一定的费用即可购买，是真的吗？

对此，洛阳市住房保障和房产服务中心回复：近期，我中心接到多起群众反映，有中介机构或个人声称认识住房中心领导或工作人员，有内部指标，缴纳一定的服务费可以帮助购买到幸福城经济适用房，骗取受害人资金，非法牟利。

“幸福城”经济适用住房1#、2#、3#、5#楼应属高新区安置房，不再对外公开分配。为此，住房中心对“幸福城”经济适用住房项目具体情况已在官方网站发布公告，请广大市民不要听信谣言、私自转让，谨防上当受骗，如发现虚假信息请及时向公安机关报案。②