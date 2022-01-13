15日至17日，市长徐衣显带队拜访国家发展改革委、司法部、水利部、中国证监会、北京证券交易所、科技部火炬中心、中国昊华化工集团、国家电网公司等有关部委、企业、高校和科研机构并举行工作会谈，达成广泛共识。

徐衣显赴国家有关部委对接工作并在京开展招商考察

高效能精准对接深层次务实合作

为建强副中心形成增长极蓄势能

15日至17日，市长徐衣显带队拜访国家发展改革委、司法部、水利部、中国证监会、北京证券交易所、科技部火炬中心、中国昊华化工集团、国家电网公司等有关部委、企业、高校和科研机构并举行工作会谈，达成广泛共识。

重大项目落子布局事关稳经济、谋长远，徐衣显向国家发展改革委副主任连维良等汇报对接，首先代表江凌书记和市委市政府对国家发展改革委一直以来关心支持洛阳经济社会发展表示衷心感谢，汇报了相关重大项目推进情况，恳请给予更大支持、更多指导。徐衣显与社会发展司、经济运行局、产业发展司等负责同志深入交换意见，得到积极回应。

徐衣显还分别拜会了司法部左力副部长、水利部田学斌副部长、中国证监会李超副主席，对接汇报了法治建设、水利项目、企业上市等工作。

加快企业上市、培育资本市场是件大事。徐衣显与北京证券交易所副董事长、总经理隋强等举行工作会谈，双方一致同意深化战略合作，在洛设立上市服务培养基地，壮大上市企业“洛阳板块”，探索资本市场“洛阳经验”，推动地方资本市场示范建设。

徐衣显对科技部火炬中心主任贾敬敦等长期给予的关心支持表示感谢，介绍了高新区体制机制改革等情况，恳请火炬中心继续支持洛阳承办2022年第十一届中国创新创业大赛高端装备制造行业全国赛，洛阳市将以高质量服务承办高水平大赛，让国赛品牌熠熠生辉，使双创之花精彩绽放。

在中国昊华化工集团总部，徐衣显参观展厅，了解产品应用、创新能力等，与集团董事长胡冬晨等深入洽谈，希望中国昊华化工集团发挥央企优势，继续支持黎明院、昊华气体等在洛企业发展，加快在洛项目建设，推动新材料、高端制造等主导产业延链补链强链融合发展，洛阳市将提供更优服务。

在京期间，徐衣显带队走访了欧盟中国委员会、清华大学喷雾燃烧与推进实验室等，与清航空天(北京)科技有限公司总经理董琨、国家电网公司科技部部长刘前卫、国网北京能建总经理高永钰等分别座谈交流，各方积极表示将加强具体务实合作，抢滩落子风口产业，前瞻布局未来产业，助力洛阳建强副中心、形成增长极、重振新辉煌，共享机遇、共谋未来、共赢发展。

梁庆、任丽君分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)