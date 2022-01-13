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洛阳市城管局启动灭蚊蝇行动 即日起到22日将集中消杀
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.13 20:36

　　夏季气温升高，蚊蝇等病媒生物进入繁殖高峰期，为有效从源头遏制蚊蝇孳生，减少病媒生物传染病的发生和传播，洛阳市城市管理局启动“夏秋季灭蚊蝇压高峰”行动。

　　13日活动启动当天，记者在洛龙区厚载门街垃圾中转站看到，环卫工人正在对站内设施、墙壁和地面进行消杀。“垃圾中转站每天要收集大量居民生活垃圾，夏季气温高，容易孳生蚊蝇、蟑螂等病媒生物。”洛龙区城市管理局有关负责人说，根据安排，环卫工人们每天要对站内设施和环境进行早中晚三次全面消杀，通过化学和物理两种防治方法，做到防灭结合，减少蚊蝇和其他病媒生物孳生。

　　当天，在洛龙区太康路，洛阳市城市管理局绿化管理中心的工人们把灭蚊蝇加入夏季病虫害防治行动中，通过喷洒药物，减少蚊蝇滋生和植物病虫害。记者在现场看到，一辆洒水车正在给樱花喷洒药水。“樱花是太康路的特色景观，不过夏季容易爆发红蜘蛛，伤害樱花叶片。”现场负责人介绍，按照“安全、环保、科学、有效”的原则，该中心针对蚊蝇滋生和植物病虫害使用的化学药剂，都是高效且低毒的，尽量减少对市民生活的影响。

　　记者从洛阳市城市管理局了解到，本次“夏秋季灭蚊蝇压高峰”行动时间为6月13日到10月31日，重点针对市区范围内的公厕、垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站、公共绿地、公园游园、市政管网、湖泊水面及其他易孳生蚊蝇场所。消杀遵循“安全、环保、科学、有效”的原则，坚持以环境治理为主，化学、物理方法为辅，做到防与灭相结合，持续提升城市环境。

　　根据安排，本月13日到22日为第一次集中消杀阶段。7月、8月、9月的13日到22日，将根据病媒生物消杀情况，继续对重点场所进行消杀，确保城市环境清洁卫生。提醒广大市民，消杀期间请主动避让施药现场，尽量不接触街边绿化带、触摸消杀对象。同时，呼吁广大市民配合做好病媒防治工作，在生活中养成良好的卫生习惯，不乱丢垃圾、不堆放杂物，及时清理积水和积水容器，避免蚊蝇孳生，降低细菌和疾病传播风险，共同打造健康、卫生、整洁的城市环境。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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